加拿大大西洋沿岸省份移民难民大增，但留下的只有一半人

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 14 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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根据一个新的报告，加拿大大西洋沿岸省份接收的移民、难民比以往任何时候都多，但问题是许多人来了又走了。

比2002年人数增加两倍

加拿大广播公司转载加通社 Aly Thomson 的报道说，这个星期，大西洋省份经济委员会公布了一份报告，报告说，2015年，大西洋沿岸接收的难民移民达到创纪录水平，总共有8,300人，而且预计2016年的人数会更多。

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设在哈利法克斯市的这个委员会说，在2016年的前 9个月，就已经有 11,600人来到了加拿大大西洋地区。

该报告作者、大西洋省份经济委员会的主任大卫·邵德里（David Chaundy）在接受加拿大广播公司的电话采访时说，自从2002年以来，大西洋地区的移民难民总数增加了两倍之多。

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一个原因，是自 2015年11月以来有大批叙利亚难民抵达了大西洋省份。

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另一个原因，与去年联邦政府和大西洋4省联合宣布的一个新的大西洋移民3年试点项目有关。

邵德里说，当地的省提名计划是推动移民增长的真正原因，他补充说，预计2017年大西洋地区有可能接收 19000人。

© Mark Blinch/Reuters

 5年走了一半人

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但大卫·邵德里同时表示，虽然移民的人数增加了，但如何把他们留下是一个巨大的挑战，在5年内，有接近一半的人离开了这里。

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报告还显示，在新来的人中，大约80%定居大西洋地区的大城市。

人口老龄化

新斯科舍省总理斯蒂芬·麦克尼尔 （Stephen McNeil）说，自从2013年当选以来，他的政府就一直把人口问题作为重点工作。

他说，随着人口老龄化，需要为移民、为年轻人创造就业机会、经济机会，以扩大税收的“基地””，维持医疗保健等基本服务。

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他说，在人口问题上，我们面临真正的挑战。

希望外国学生能留下来

2015年，大西洋四省通过省级提名计划接收的移民总数为4,640人。

新不伦瑞克省接收的人数的最多，为1,765人，其次是新斯科舍省，接收了1,395人，之后是爱德华王子岛省（ P.E.I.），950人，纽芬兰和拉布拉多省接收了530。

新斯科舍省总理斯蒂芬·麦克尼尔认为，应该采取更多措施，使外国留学生可以留在当地工作。

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上述报告依据的是加拿大统计局以及加拿大移民、难民和公民部的信息。

（RCI with CBC ）

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