周末网络广播（2017年1月15日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。在今天的节目里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

© CBC

第一篇报道讲的是进入新的一年，很多人都“痛下决心”，要管好自己的钱，不过，对于许多年轻的加拿大人来说，这可不是一个容易的任务。加拿大广播公司的 Jacqueline Hansen 采访了个人理财专家、“金融新学校” （The New School of Finance）的创始人沙农·李·西蒙斯（Shannon Lee Simmons），请她分享自己的一些经验，给年轻人提出一些理财建议。赵黎报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

© CP/Adrian Wyld

第二篇报道讲的是，加拿大总理特鲁多星期二（1月10日）改组内阁，最重要的变化之一是原国际贸易部长弗里兰德（Chrystia Freeland）接替迪翁出任加拿大外交部长。一些分析人士认为，特鲁多赶在美国当选总统特朗普宣誓就职前做出这样的调整不是偶然的。加拿大卡尔顿大学的国际事务专家汉普森（Fen Hampson）说，这样的内阁改组是过去从未有过的。吴薇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada © CP / Sean Kilpatrick

第三篇报道讲的是，星期二（1月10日）下午，艾哈迈德·胡赛因（Ahmed Hussen）宣誓就职，正式出任加拿大的移民、难民和公民部长。胡赛因今年40岁、口才好、平易近人，2015年首次参加联邦大选就赢得选民的信任，成为加拿大的第一位原籍索马里的议会议员。赵黎报道

© CP/AP

第四篇报道讲的是，尽管加拿大目前似乎还不在美国当选总统特朗普打击目标的名单上，但是为了防患于未然，加拿大政府已经派出要员和特朗普的心腹私下接触。肩负这项重任的人当中包括总理办公室主任凯蒂.泰尔福特和秘书长杰拉德.巴茨。他们是特鲁多手下的两员干将，曾为特鲁多去年大选获胜发挥关键作用。吴薇报道

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的4篇报道，我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听、祝您健康愉快、下次节目见！

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada