加拿大也有严重的贫富不均问题

加拿大也有严重的贫富不均问题
Photo Credit: Chris Wattie/Reuters

这两人财富加起来=1100万加拿大人财产

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 16 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在达沃斯世界经济论坛召开前，国际救援组织Oxfam International发表报告说，世界的贫富两极分化问题已经极为严重，仅世界上最富有的8个超级富豪的财富就等于世界人口中收入最低的那50%人口的财产总和。

加拿大新闻社报道说，加拿大两位最富有富豪的财产加在一起等于加拿大全国人口中收入最低的30%人口的财产总和。

加拿大两位首富David Thomson和Galen Weston

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加拿大两位首富David Thomson和Galen Weston © Peter Jones, Mike Cassese/Reuters

这两位富豪一个是Thomson Reuters公司的董事长David Thomson，另一位是Loblaws Companies Limited集团公司的总裁Galen Weston。

Oxfam Canada的政策部主任Lauren Ravon指出，贫富两极分化严重的国家会有犯罪率高、健康水平低、社会互信度低等问题；社会大众会觉得富豪们可以左右政府的政策法规，把经济上的不平等转化为政治上的不平等。

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虽然贫富两极分化是个难以解决的老大难问题，但专家们认为，政府通过税收手段实现社会财富的重新分配是解决这个问题的办法之一。

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