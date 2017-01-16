安省驾车者不付罚单别想有车牌

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统计数字显示，安大略省驾车者应交但拖欠没有缴纳的交通罚单高达14亿加元，拖欠罚单时间最长的甚至超过半个世纪。

安大略省政府为了解决这个问题现在使出了杀手锏。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 安大略省交通部长Steven Del Duca © Hannah Yoon/Canadian Press

加新社记者Allison Jones报道说，安大略省交通部长Steven Del Duca 宣布，省自由党政府将推出法规，不给那些拖欠或不缴纳交通罚单的人发放车牌照或者是不给已经有车牌照的人延长其车牌照的有效期。

安大略省原来的法规是只查车不查人。也就是如果某汽车牌照名下有停车罚单或者是摄像头拍下的闯红灯罚单还没有缴纳罚金，则不会给该车延长牌照的有效期；而自由党政府准备推出的新法规是既查车也查人，即在驾车者名下有没有支付的超速、违章驾驶等交通罚单的情况下，有关当局就会拒绝给其发放车牌照或者是延长其现有车牌照的有效期。

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安大略省准备追查的拖欠交通罚单的期限是7年，估计欠款额约5亿加元。

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