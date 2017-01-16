自由派最后的堡垒被攻陷？加拿大社区极右民粹言论增多引警惕

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有不少人认为，加拿大是西方世界中包容多元文化的最后堡垒。但是，在川普参加美国总统大选并最终因民粹以及贸易保护主义获胜之后，作为近邻，加拿大看来也无法避免受到“极右”、“民粹主义”以及“种族主义”的冲击。

反穆斯林的PEGIDA组织加拿大游行。 © KIm Fry， Facebook

加拿大社区与大学校园都不能幸免

在过去几个月，加拿大主要城市多伦多、蒙特利尔、温哥华都出现过针对少数族裔的歧视性事件。

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去年11月，在华人移民集中的温哥华，出现了针对华人的传单。上面写着，“华人占领了温哥华”“白人被边缘化”等等。这引发了华裔民众不安，并走上街头抗议，表达自己的意见。

同时，加拿大大学校园，包括了麦吉尔大学、多伦多大学、阿尔伯达大学、以及迈克马斯特大学在内的著名学府中，也出现了歧视少数族裔、鼓吹民粹的宣传品。

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比如，阿尔伯达大学出现了骚扰锡克教徒的海报，而且，还出现了“白人学生会”的招募广告。

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在比如，麦吉尔大学出现的“令加拿大更强大”的标语。

评论认为，曾经因为“政治正确”而被关进笼子的极右派，在川普当选以及英国脱欧的事件鼓动下，重新出击，除了他们一向的白人民粹基本盘之外，也希望招募更多的年轻人加入其中。

极右阵营的最新策略

校园是社会的缩影。在大学校园，应该允许各种意见的交锋，但也因此为宣传极端以及民粹提供了一个平台，比如，类似“移民、难民时代的加拿大价值”这样的讨论。

加拿大广播公司CBC的分析认为，现在的极右阵营正试图重新包装，比如把一些白人民粹的思维包装成可以令社会接受的概念，像是反对恐怖主义，移民问题，以及法律与秩序等。

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许多极右中坚力量正重新构建自己的组织，像是提出“针对白人的种族主义”这样的概念，例如，“黑人的命也是命，BLM”就被白人民粹者定义为“针对白人的种族歧视”；而另一方面，他们也在解构民粹组织，比如专门针对大学生的“白人学生会”。

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在这样的策略下，极右民粹种族主义的一些基本概念更容易被植入人们的大脑。

再举个例子，现在，极右团体不再直接表示反多元文化或者反对开放社会，而是把这些概念融入诸如“让加拿大更伟大”这样隐晦的口号中。

分析表示，这一系列重新包装的计策并不新鲜，但是，在川普当选的推动下，波及面有多深多广目前还有待观察。

加拿大的大学管理层以及学生组织都出面谴责了这些言论，但是，真正与极右组织抗争，只靠推特或声明还是不够的。

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多伦多大学的女性与性别研究所负责人沃尔科特（Rinaldo Walcott）表示，尽管各项学术研究都显示，移民给社会注入新鲜血液，对社会进步贡献良多，但是，总有一些主流人士认为，加拿大或其他西方国家是“白人国家”，移民不属于这里，移民是另类。

媒体的角色

在整个选战过程中，川普最常攻击的目标之一就是媒体，他在集会上公开指着现场媒体说他们说谎。最近甚至称CNN是假新闻 – 这是因为，一向被视为左派的媒体，是川普传播他这类意识形态的障碍。

媒体在新的川普任期内面临极大的挑战，美国媒体如此，加拿大媒体也如此。

来自加拿大种族关系基金会的负责人布朗伯格表示，目前来看，社交媒体为极右言论提供了平台，很不幸，他们的宣传会到达个人层面，尤其对那些有种族主义倾向的人会产生影响。而主流媒体，在这个时候就应该起到直接反击这些言论，称其为仇视言论。

而沃尔科特的观点则更进一步，他表示，媒体一向标榜的“中立性”是一个错误的概念，比如，你要“摆出两方意见和观点”。他认为，对于极右的言论，主流媒体不应该允许其出现。

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他说，你一旦在大众媒体上允许极右派人士亮出观点，甚至与主流辩论，这实际上已经是承认了这些言论的合法性。在主流媒体上的针锋相对，已经把极右观点正常化了。

迈克马斯克大学的反纳粹传单。 © David Vandenberg，Facebook

加拿大人并非都反移民

在“极右”“民粹”以及“种族主义”有抬头迹象的时刻，令人欣慰的是，加拿大也有不少人站出来，对这些极右思潮或行为说“不”。

比如，多伦多的佛莱尔女士，她在自己的社区看到“爱国欧洲人反伊斯兰化同盟（PEGIDA）”游行，于是，组织了反对PEGIDA的游行，而出席的人数更多。

此外，特鲁多的联邦自由党在竞选时候就承诺，会接收更多叙利亚难民。目前，这一工作正在有条不紊地进行。温哥华的“欢迎难民“组织表示，他们非常开心，安置难民的行动得到了很多市民支持，前来做义工的人士出人意料地踊跃。

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