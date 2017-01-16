加拿大议会道德规范专员对特鲁多的圣诞假期展开调查

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加拿大总理特鲁多一家圣诞期间去他家世交阿迦汗四世的私人岛屿度假，并乘坐他的私人直升机。现在议会道德规范专员玛丽.道森决定对此事进行调查。

CBC新闻部获得了一封道森写给保守党议员卡尔金斯的回信。卡尔金斯上个星期写信给道森，指出特鲁多的巴哈马假期可能违反了“利益冲突法”，因为阿迦汗四世领导的基金会“阿迦汗发展网络”从加拿大联邦政府获得巨额资助。道森在回信中表示，她已经开始审查特罗多的行为是否违反了“利益冲突法”的相关条款。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加拿大议会道德规范专员玛丽.道森。 © PC / Sean Kilpatrick

去年12月26日，特鲁多一家五口和两个党内朋友及其配偶乘坐政府专机“挑战者”前往巴拿马首都拿骚，在那里转乘阿迦汗四世的私人直升飞机飞往一百多公里以外的贝尔岛。特鲁多已经按规定交了一家人及保姆乘坐专机度假的费用。但是“利益冲突法”和特鲁多自己为本党制定的规定都禁止官员接受乘坐私人飞机的旅行。

此事上个星期被曝光，但仍然是今天出版的《环球邮报》，《新闻报》等报纸的评论话题。《环球邮报》的评论题为：“为什么总理的假期是个秘密？”

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（RCI with CBC）

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