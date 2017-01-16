被雪崩掩埋的人最想见的是它！

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越是在荒野雪山的陡峭山坡上速降滑雪越是刺激，但也容易遇到雪崩的危险。加拿大现总理特鲁多的弟弟Michel Trudeau就是19年前在Kokanee 冰山公园滑雪时遇到雪崩身亡的。

在滑雪场滑雪遇到雪崩的风险比较小 © CBC

遇到雪崩、被厚厚的雪层掩埋后，能否获救就看附近是否有救援人员、特别是救援狗了。

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加拿大广播公司记者Chris Corday和 Chris Brown报道说，4岁大的牧羊犬亨利不是普通的狗，它是雪崩救援狗；他每天早上都随着主人、滑雪场安全巡视员班布利Ian Bunbury在著名的不列颠哥伦比亚省 Whistler 滑雪场周围的山坡巡逻，寻找是否有雪崩幸存者。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 维斯勒滑雪场安全员班布利和他的雪崩救援狗亨利 © CBC

班布利说他与救援狗亨利互相有极深的了解，他与救援狗亨利呆在一起的时间要比与家人在一起的时间还要长。

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雪崩救援狗是从小经过训练、能够找到在几米厚雪层覆盖下的雪崩幸存者的狗。 获得加拿大雪崩救援狗协会Canadian Avalanche Rescue Dog Association （CARDA）颁发的救援狗证书的狗只有25只。

维斯勒滑雪场安全巡视员班布利介绍了雪崩救援狗寻找雪层下幸存者的极强能力。班布利说，50个救援人员用一天的时间在山坡上寻找雪崩幸存者所找过的面积还不如雪崩救援狗半个小时搜寻过的地方大。

维斯勒滑雪场安全巡视员肯尼迪女士和爱犬赛兰 © Chris Corday/CBC

维斯勒滑雪场的另一位安全巡视员肯尼迪Anne Kennedy女士养的雪崩救援狗今年9岁、名叫赛兰，肯尼迪女士说，加拿大最主要的滑雪场配备有雪崩救援狗，一旦发生雪崩能够较快的抵达雪崩场地进行救援；但那些在离这些有安全巡视员、有雪崩救援狗的滑雪场较远的山里滑“野”雪的人，他们遇到雪崩后能否获救就要看雪崩救援狗和救援人员多块能够赶到雪崩地点了。

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一般情况下，雪崩之后被埋在雪下的人存活时间是半个小时。

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救援狗的职业生涯一般为10年，虽然他们在滑雪季节天天在积雪覆盖的山上奔跑巡逻，但在10年救援狗生涯中真能找到雪崩幸存者的救援狗其实很少。实际上，在加拿大救援狗的历史上，只有一条狗有过找到并救出一位被雪崩掩埋在雪层下面的人，那是在2000年，那只雪崩救援狗的名字叫Keno。

加拿大唯一找到过雪崩幸存者的救援狗Keno获奖 © CARDA

加拿大每年都有一些滑雪爱好者在不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省的雪山地区滑“野”雪时死于雪崩，主要原因是救援狗和救援人员无法在半个小时之内赶到发生雪崩的地区。

班布利在不列颠哥伦比亚省的维斯勒地区担任滑雪场安全巡视员已经有25年，亨利是他驯养的第三条雪崩救援狗。班布利说，对他和救援狗亨利来说，能够找到并解救一位雪崩幸存者是他们的最高荣誉。

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班布利对选择去荒野雪山滑“野”雪的滑雪爱好者们的忠告是，身上一定要带上电子定位装置，并在自己的行囊中带上必要时能从雪中挖出同伴的工具。

RCI with CBC

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