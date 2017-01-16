加拿大外交界元老如何看特朗普上台和加美关系？

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从北约防务、移民政策到汽车制造业，美国当选总统特朗普的许多想法都和加拿大不一样。这不免让许多人对今后几年的加美关系感到担忧。但是前加拿大外长格雷厄姆等外交界老臣却说，不用担心，同样的事过去也发生过，我们还不是好好地做邻居到现在。不过，美国政府更替前后，加拿大外交界格外忙。这个时期也格外考验外长和外交官的能力。

1981年，演员出身的里根当选美国总统。这对当时由老特鲁多领导的加拿大自由党政府来说，如同发生了一场小小的革命。除了里根所属的共和党和加拿大自由党之间的政治立场差异外，老特鲁多和里根两个人，用前外交官克洛德.拉维杜尔的话来说，就像是来自不同星球。一个是政坛老将，一个是好莱坞名人。

2003年美国率英国、澳大利亚等盟国出兵伊拉克，常被人视为美国的“铁杆小兄弟”的加拿大却顶住巨大压力，决定不参战。这也是加美关系史上的一个困难时期。当时加拿大是自由党执政，总理是来自魁北克省的让.克雷蒂安。他后来回忆说，拒绝出兵伊拉克是他的政治生涯中最明智的决定之一。

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当时的美国总统是小布什。他还在竞选时，克雷蒂安的外交智囊团已经早早打听到他对棒球的热爱。克雷蒂安恰巧也是棒球迷，据说他对棒球手的年薪比对本党议员的年薪都清楚。这个共同爱好给两个性格和政治立场完全不同的人的沟通提供了一个切入点。

辅佐克雷蒂安度过伊拉克危机的外长正是格雷厄姆

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在克雷蒂安当政时期担任外长的格雷厄姆说，在两国外交关系中，私人关系融洽非常重要，可以让双方的交流更坦率。他回忆说，加拿大决定不参加伊拉克战争，美国政府自然很不高兴。但是克雷蒂安和小布什之间、他和当时的美国国务卿鲍威尔之间的私人关系却一直不错。

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当然，私人关系再好，也影响不了政治立场。艾迪.戈登伯格当时是克雷蒂安的顾问。他回忆说，2002年9月，小布什约克雷蒂安在底特律单独会晤，谈萨达姆的大规模杀伤性武器，努力说服他参战。克雷蒂安在这次会谈后私下对戈登伯格等人说，他从政前在魁北克省当律师。布什的那一套，他甚至无法拿去说服一个地方法院的法官。

外交官要为未来可能发生的事做好准备

拉维杜尔说，驻外使馆的一个重要功能是了解所在国的政界人士：国会议员，参议员，甚至他们身边的人。要和他们建立联系，关注他们的政治前途。

特朗普表现出的个性让外交官们感到担忧。但是另一方面，拉维杜尔说，他相信加拿大驻美国使馆已经非常了解他的团队。位居总统，无疑手握重权。但是另一方面，围绕美国总统的团队的重要性超出一般人的想象。特朗普竞选的时候可以口无遮拦，但是政府要做出任何一个决定却有无数咨询、讨论、分析 ，容不得他胡来。

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特朗普一再声称要重新谈北美自由贸易协定。戈登伯格说，重新谈判几乎是不可避免的，但这并不可怕。重要的是加拿大在谈判中提出自己的条件，维护自己的利益。

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同样是基于团队的作用，格雷厄姆也对特朗普时代的加美关系并不特别担心。他很看好新任外长弗里兰德，认为有这样一个外长人选，加拿大政府很幸运。

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（RCI avec Radio-Canada）

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