去年一月，加拿大的HMCS Fredericton号军舰正准备出发参与北约行动。

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Photo Credit: PC / Andrew Vaughan

美国北约政策可能有变 加拿大：不能看着北约虚弱下去

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 16 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大政府的外交事务委员会表示，如果美国减少对北约（NATO）的投入或者退出的话，加拿大必须加大参与北约的行动。

根据加新社的报道，美国当选总统川普在最近的采访中抨击北约已经过时。

加拿大议员努尔特（Bob Nault）表示，我们需要观察川普在就任后的外交政策变化。

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努尔特表示，加拿大不能够看着北约虚弱下去。

目前，美国是北约最大的财政以及军事捐助国。

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努尔特正带领加拿大代表团访问立陶宛和波兰。在俄国吞并乌克兰的克里米亚之后，这两个国家因担忧俄国军事行动，而要求北约驻军。

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加拿大派遣了450名军人，与北约其他成员国轮流驻守这两个国家。

加新社称，加拿大外交事务委员这次实地访问，希望了解更多东欧北约国家的状况，他们还将会访问乌克兰以及卡萨克斯坦。

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