IMF预测加拿大经济增长 警告美国政策变化可能带来损害

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国际货币基金组织（IMF）星期一发布报告，对加拿大的经济发展进行了预计。该组织表示，在2017年的经济增长为1.9%， 而2018年的经济增长为2%。但是，位于华盛顿的该组织也表示，即将就任的总统川普一旦出台限制贸易的措施，都会对加拿大带来损害。

该组织还称，“贸易保护政策以及剧烈外汇波动”会给经济增长带来不确定性。

在 “工业七国集团”中，加拿大的预计经济增长排在第二位，超越了四个欧洲成员国以及日本。

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而美国的经济增长预计为七国中最高的，2017年为2.3%，而2018年为2.5%。

对于国际经济增长，IMF的预测是2017年增长3.4%，2018年这个数字为3.6%。在2016年，国际经济增长数字为3.1%。

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