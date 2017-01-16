斯里兰卡的“赖昌星”：前泰米尔虎成员被判遣返后上诉22年

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加拿大联邦法院星期一（1月16日）下达裁决，维持移民难民委员会对一个名叫苏雷什（Manickavasagam Suresh ）的斯里兰卡人的遣返决定，理由是他曾经是泰米尔虎武装的成员，涉嫌战争罪。苏雷什为了留在加拿大加拿大已经上诉了22年。

法官在判决书中说，移民难民委员会关于苏雷什自愿为泰米尔虎效劳，是该组织的忠实支持者的证据是可信的。

《国民邮报》记者Stewart Bell报道说，苏雷什1990年来到多伦多，1995年因造成“安全威胁”被捕。当加拿大政府试图遣返他时，他以回国会遭受酷刑为由成功上诉到最高法院，胜诉后得以留下。

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2008年，为泰米尔虎筹款的“世界泰米尔运动”组织被加拿大政府列为恐怖组织。移民部起草了一份报告，指出苏雷什的该组织成员的身份和他对战争罪行的参与使他不应被加拿大接受。2015年，移民难民委员会对苏雷什下达了遣返令。

（RCI with National Post）

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