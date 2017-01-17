加拿大联邦政府正考虑是否征收“Netflix税”

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最新透露的一份联邦政府报告显示，自由党政府正在考虑是否对国外公司通过互联网销售数码服务征税。其中最著名的就是Netflix在网上销售的电视节目，因此也有人把它称为“Netflix税”。

Netflix目前提供的网上上传服务，并不适用于加拿大现有的联邦或是省政府的销售税务规定。但是，加拿大境内的同类服务，比如贝尔公司（Bell）的CraveTV，却不得不缴纳联邦以及省政府的销售税。

加拿大文化遗产部部长梅兰妮.朱莉（Melanie Joly）在一份通告中表示，对类似Netflix的销售缺乏税务规定，不仅在税收方面损失惨重，而且会令加拿大境内数码影像服务公司在竞争中处于不利地位。

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加拿大已经正式承认了经济合作与经济发展组织（经合组织）于2015年11月提出的“目的地原则”。它规定，数字商品和服务供应商应在其管辖地区缴纳销售税。

其他一些国家，比如澳大利亚、韩国、日本、以及南非等，已经修改了相关税务规定，开始对Netflix，亚马逊，以及谷歌等网上内容下载服务征税。

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此前，加拿大已经表示，不会因为这些网上服务缺乏与加拿大相关的内容而对其进行加税。但是，不排除正在考虑对其征收销售税。

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