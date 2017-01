加拿大电影电视“银屏奖”公布入围名单 CBC制作“金家便利店”获11项提名

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

年初正是电影颁奖季,加拿大电影电视最重要的奖项,“银屏奖,Screen Awards”今天公布了入围名单。

在电影方面,加拿大年轻导演扎维尔.杜兰(Xavier Dolan)的新作《不就是世界末日嘛,It‘s Only the End of the World》得到了9项提名,领跑今年的电影类提名。这部影片讲述了一次充满矛盾的家庭大聚会,它已经在去年的嘎纳影展中拿到了“评审团大奖”,也是今年加拿大参加美国奥斯卡最佳外语片的送选影片。

此外,电影《黑色闪电,Race》得到了8项提名,它讲述的是美国黑人田径明星杰西·欧文斯(Jesse Owens)在1936年纳粹控制下的德国参加奥运会,并打破纪录的传奇经历。

在电视方面,科幻作品“黑色孤儿 Orphan Black”领跑电视类作品,共获得14项提名。这部电视剧今年已经进入第五季,也是最后一季。其中扮演女主角的加拿大演员Tatiana Maslany,一人分饰N个角色,并得到了去年艾米将的电视剧情类最佳女主角。

加拿大广播公司(CBC)制作的两部电视剧集”Schitt’s Creek“以及”金家便利店,Kim’s Convenience“在这次提名中表现亮眼。

Schitt’s Creek是个家庭喜剧,这次得到了13项提名。

而今年秋季才开始播出的喜剧”金家便利店“,是为数不多的以亚裔为主角的电视剧集。它围绕着一个韩裔家庭,金家,经营的便利店展开,有文化冲突也有代沟。播出之后,收视率一直不错。

它将与Schitt’s Creek竞争最佳喜剧剧集。



(从左至右:金家便利店、黑色闪电、Schitt’s Creek、以及黑色孤儿)

加拿大”银屏奖“不仅是电视剧与电影的竞争,还包括了数码媒体与电视媒体,如最佳新闻主播、最佳采访、最佳时政专题、以及最佳体育主持人等奖项。

点击这里查看加拿大银屏奖入围全名单。

