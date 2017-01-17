惊悚整容：BC省无照美容诊所顾客接受采访，法庭文件公开

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BC省德尔塔市的无照美容诊所非法开业并造成感染和并发症的事被披露后，一个曾在那里割双眼皮的女士接受了CBC采访。她说，美容师李卓（Zhuo Li）切开她的眼睑时，她痛得尖叫。刀口痊愈后，她觉得自己的眼睛变得一只看起来是方形的，另一只是三角的，因此不得不重新做手术。

记者Natalie Clancy报道说，这位女士今年28岁，正在学英语。她没有透露自己的姓名。李卓在自己家地下室开的萨布里娜美容工作室目前正在接受BC省医生学会的调查。经CBC向法庭提出申请，此案的证据星期一（1月16日）被公开。

学会委托一个私人调查公司进行调查。2016年12月13-14日的监视录像显示，经常有豪车停在李卓的诊所门外，一些女性在里面停留三、四个小时后，脸上包着绷带离开。

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调查人员还从垃圾袋里找到用过的针头，手术刀片，染血的纱布和少量看起来像是人体软组织和脂肪的东西。大部分的医疗用品是从中国和韩国进口的。他们还找到了45个用来装韩国流行的“埋线拉皮”手术用品的袋子。

法庭文件显示，由于李卓没有进口医疗设备所需的许可证，至少有两批货物被加拿大海关退回。证据中还包括付款失败的信用卡账单，数额在2600加元到5000加元之间。

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一个23岁顾客在隆鼻手术后发生严重感染。她的医生提出投诉后，BC省医生学会开始对李卓的美容诊所进行调查。调查人员没有发现李卓接受过相关训练的证据，也没有在诊所里找到消毒医疗器械的高压蒸汽灭菌设备。

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相关报道：BC省医生学会建议在李卓诊所做过手术的人进行艾滋病毒和乙型、丙型肝炎病毒检测。

（RCI with CBC）

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