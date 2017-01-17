加拿大联邦保守党党领竞选，希尔（左）与利斯。

加拿大联邦保守党党领竞选，希尔（左）与利斯。
Photo Credit: PC / Andrew Vaughan

奥利尔宣布角逐保守党党领袖 谁将领导加拿大的保守派？

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 17 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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2016年10月的加拿大联邦大选结束，特鲁多领导的自由党获胜。而官方反对党就是前执政保守党。

在大选失败之后，前总理哈珀辞去党领职务，所以，在今年的保守党代表大会上需要选出保守党新领袖。

在加拿大历史上，自由党与保守党总的执政时间相近，对保守党未来动向不可忽视，而下一任的党领袖将会决定未来加拿大保守派的方向。

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加拿大的保守党人士会投票选出一个怎样的领导人呢？是如美国候任总统川普般有极右意识形态、鼓动贸易保护主义，还是如中间偏右、温和的德国领导人默克尔？

Kevin O’Leary， 电视真人秀主持人富翁，宣布参加加拿大保守党党领袖竞选。 Richard Shotwell/Invision/AP

奥利尔加入角逐
星期二的一个吸引眼球的新闻是，加拿大的电视真人秀主持人奥利尔表示，正式加入保守党领袖竞选。

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许多人认为，奥利尔（Kevin O’Leary），的经历与川普很相似，都是成功商人，都通过电视真人秀广为人知，也都以毒舌著称。

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星期二晚间，保守党角逐党领袖的候选人会在魁北克城举行法语辩论 – 加拿大两大官方语言，英语与法语，保守党希望能够表明自己对法语民众同样重视。

对大部分候选人来说，法语并非他们的第一语言，可以视为一种挑战。

有批评者认为，奥利尔是为了躲过法语辩论才迟至今日宣布参加竞选。

3月28日是保守党党领选举党员注册截止日期，候选人需要注册党员为自己投票。从这个角度来说，奥利尔的时间似乎不多了。

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混战：14人参加角逐
目前，加上奥利尔，加入角逐保守党领袖的总共有14人。

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这一庞大的角逐队伍最终会由谁胜出呢？

加拿大广播公司的数据分析记者格涅尔（Eric Grenier）就目前候选人收到的来自保守党联邦以及各省政客 支持的做了一个统计：目前，得到党内公开支持最多的是来自阿尔伯达省的希尔（Scheer）， 来自安大略省的奥图尔（Erin Michael O’Toole）排名第二，魁北克的贝涅尔（Maxime Bernier）紧跟其后，而第四名与第五名则分别为阿尔伯达省的丽莎.瑞塔（Lisa Raitt）,以及安大略省的庄文浩（Michael Chong）。


（CBC，Power&Politics）

在竞选初期阐述的经济政策上，所有候选人似乎达成了一致，他们都表示：支持自由贸易，减少国内贸易壁垒，减税刺激经济，同时，需要控制政府支出。

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但在移民问题以及全球气候变化等方面则立场各有不同。

模仿川普选战？
在川普选战获胜之后，加拿大的政客显然也有意仿效 – 尤其在社会意识形态方面。

来自安大略省的利斯（Kelie Leith）被媒体称为“加拿大的川普”。她曾在美国保守派媒体福克斯新闻中公开赞扬川普，同时表示，她与川普之间对很多问题的看法相同。

候选人Kelli Leitch被称为“加拿大川普”。 THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

她最为著名的观点是，要保护加拿大价值的概念。她表示，要对移民难民进行严格审查，会让有经验的移民官对每个申请移民加拿大的人进行面对面的测试，以保证他们支持加拿大的价值观。

另外一位来自魁北克的议员贝兰尼（Steven Blaney）则称，加拿大应该减少接受移民与难民的数量，以便来到加拿大的人可以更好地融入主流社会。

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他抨击自由党移民政策，称很多移民难民来到加拿大找不到工作，也没有机会学习英语或法语，这“击碎了移民的梦想”。

他也同时提出，在对移民入籍程序中，加入对加拿大价值观的测试，比如人权宪章，男女平等，言论自由等概念。

贝兰尼也再次提出，要在公众场合禁止佩戴蒙面的尼卡布。

虽然现在还在党领袖初选阶段，但在对待移民难民问题上，保守派中的这一立场也代表了党内一些民众，对移民与难民的态度和自由党、新民主党形成了鲜明对比。

有人仿效川普的竞选风格，但也有人坚决反对川普风格。

保守党的前交通部长丽莎.瑞塔就明确批评利斯的竞选战略，称川普的策略分裂社群，而且不同意他的贸易保护政策。

前保守党交通部长Lisa Raitt坚决反对川普式竞选。. THE CANADIAN PRESS/Christopher Katsarov

庄文浩的机会
我们的节目中曾经介绍过有一半华裔血统的庄文浩（Michael Chong）。他在保守党党领袖竞选候选人中绝对属于温和派。

他在宣布竞选保守党领袖时重申自己的政治理念：“无赤字预算，低税率，提供高效率的政府服务，自由市场经济和自由贸易，为我们的后代保护环境。”

他特别强调，自己的理念更能够代表新世代选民。他关注民主建设，气候变化，以及移民问题。

有一半华裔血统的候选人庄文浩. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

链接：华裔联邦议员庄文浩有可能成为下任保守党党领袖吗？

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