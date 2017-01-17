别抛弃他们：加拿大全国各地退伍军人帮助陷入困境的前战斗英雄

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加拿大伤兵协会发起全国性筹款活动，帮助一个陷入困境的退伍军人偿还20万加元的巨额诉讼费用。

安大略省的退伍下士科林.菲兹杰拉德曾获得加拿大军队级别最高的军功章。但是他退伍之后的生活却非常坎坷。他患了创伤后应急障碍，离了婚。2013年，他曾把自己锁在家里和警察对峙五小时之久，希望借警察的手结束生命。

他被指控三项刑事罪名。尽管后来检控方撤销了所有指控，但是由于他拒绝认罪和解，这场官司打了好几年，他不得不借钱付律师费。

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CBC上个月报道了菲兹杰拉德的遭遇后，他收到了来自公众的一万多加元捐赠。加拿大伤病协会随即为他建了一个全国性的筹款网页，希望为他筹足还清债务的钱。

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2007年2月19日，菲兹杰拉德（中）因在阿富汗作战英勇和忠于职守获得军功章。

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相关报道：新斯科舍省退伍军人自杀灭门案

（RCI with CBC）

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