师生恋后裸照遭曝光：新斯科舍前大学教师起诉索偿百万加元

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迈克尔.基德原是新斯科舍省哈利法克斯市的大学教师。2014年秋天，他和一名女生发生了关系，次年1月，一张他的裸照被上传到推特上。他因这场风波辞去了教职。现在，他起诉推特，CTV的母公司贝尔传媒，他的前雇主圣文森特山大学和这名女生，并索赔1百万加元。

加通社报道说，他指控被告的罪名包括诽谤，侵犯隐私，侵犯版权，未经本人同意曝光隐私等等。这些罪名还没有经过法院审理，被告也还没有发表声明。

基德说他和那名女生的关系是双方情愿的。但是女生后来指控他性侵罪名，并说动一个性侵受害人的父亲为她在推特上发布了一张基德私处的照片。基德说，他此前在她的反复要求下给了她这张照片。

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这张照片很快被取下，换成一个修饰过的版本。CTV在自己的网站上短暂地登过修饰版。

起诉书说，推特没有执行自己制定的保护隐私的政策，基德的大学没有做任何事保护他或阻止照片的曝光。

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（RCI with CP）

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