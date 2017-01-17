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和总理说上话还是管用的：一退役军人的津贴问题获得迅速回复

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 17 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理特鲁多正在进行他的巡访全国之旅。上个星期五在安省伦敦市，退伍军人约瑟夫.安杰利尼激动地告诉特鲁多，他因迟迟领不到退伍津贴，不得不让父母帮他支付生活费用。星期一他就接到了负责他的退伍津贴事宜的官员打来的电话。对方表示已经开始重新审核他的卷宗。他此前的永久伤残津贴申请没有被批准。

安杰利尼患有创伤后应激障碍。他说，去一个人那么多的地方并站起来发言，他需要鼓起全部勇气。当时他拿麦克风的手都在颤抖。现在他觉得他的努力是值得的。

Amanda Margison/CBC News

上周五在安省伦敦市政厅的见面会有1500多人参加。（Amanda Margison/CBC News）

CBC记者Amanda Margison报道说，安杰利尼曾经两次被派到阿富汗。2008年3月，他的坦克遇上路边炸弹，战友哈亚卡泽牺牲，他自己的颈部和背部受伤，至今仍有后遗症，需要人照顾。他告诉特鲁多，他的父亲为照顾他提前退休，还要负担他的衣食药物费用。但是他已经33岁了，“一个父亲不应该为30多岁的儿子做这些事。”

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他说，现在他为自己松了一口气，但仍然为和他境遇相同的战友忧心。

老兵事务部发言人表示正在努力让申请津贴的的程序更简单快捷。他还说，该部门已经增雇了工作人员，但是去年以来伤残津贴申请也大幅度增加。

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（RCI with CBC）

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