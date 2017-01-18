美国是加拿大软木的传统出口市场

美国是加拿大软木的传统出口市场
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加拿大出口业担心特朗普贸易保护政策

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 18 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大以贸易立国，出口贸易对加拿大的经济发展和民众就业有极为重要的意义。加拿大超过70%的出口产品以美国为出口市场。

但在美国新总统特朗普星期五宣誓就任美国总统前，加拿大出口的龙头行业石油、汽车和木材领域的公司上至高管、下至普通工人，心情都很忐忑。

加拿大的软木出口市场主要是指美国

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加拿大的软木出口市场主要是指美国 © Chris Corday/CBC

软木出口

加拿大广播公司记者布朗Chris Brown报道了加拿大木材出口领域公司的一些情况。

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加拿大对美国的软木出口一直是加拿大和美国双边贸易中的一个棘手问题。美国连续好几届政府都对加拿大出口美国的软木木材征收惩罚性关税。虽然世界贸易组织做出过有利于加拿大的裁决，但美国政府一直采用各种司法或行政手段限制加拿大的软木进口美国。

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在这种情况下，加拿大软木出口公司过去10年来已经被迫采取了一些自救措施，比如开拓其他国家的出口市场、甚至把软木出口到中国这样的太平洋彼岸的市场。

10年前加拿大90%的软木出口以美国为出口市场，现在这个比例下降到65%

中国市场

把软木木材出口中国保住了这些工人的工作

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把软木木材出口中国保住了这些工人的工作 © Chris Corday/CBC

比如在2015年，加拿大不列颠哥伦比亚省出口的软木木材中有21%是出口到中国，价值超过11.4亿加元；而在10年前，中国还根本不在不列颠哥伦比亚省软木出口市场的名单上。

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不列颠哥伦比亚省离温哥华以北1千公里的Mackenzie地区有一个由当地印第安部落经营的木材加工厂，名叫Duz Cho Sawmill ，这个木材加工厂更是把所有加工出来的木材出口到中国和沙特阿拉伯这两个国家。

不过，65%的加拿大出口软木以美国为市场仍然是一个不小的比例，所以特朗普是否会把其竞选时表达的强硬贸易保护主义言辞变成行动、并把加拿大也作为打击的目标，这让不少加拿大木材出口公司感到很为担心。

加拿大石油工业担心特朗普上台后的保护性关税

加拿大石油工业担心特朗普上台后的保护性关税 © Kyle Bakx/CBC

石油出口

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加拿大广播公司记者贝克斯Kyle Bakx报道了加拿大石油工业担心特朗普会对加拿大石油和天然气产品征收关税的问题。

特朗普誓言要保护美国企业和就业机会

特朗普誓言要保护美国企业和就业机会 © L.M. Otero/Associated Press

美国共和党控制的国会建议特朗普政府考虑实施边境调控税；在加拿大和美国的边境征收这样的关税会让加拿大的石油和天然气在美国市场失去竞争性，这样美国的炼油厂就会优先选择美国本地出产的石油。

虽然目前还不清楚特朗普就任总统后是否会接受美国国会的这一建议，但这种未来走向不定的情况已经让加拿大石油和天然气行业忐忑不安。

加元币值

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专家们认为，如果美国政府对加拿大的石油和天然气产品征收进口关税，则不但对现有的加拿大石油和天然气厂矿会带来严重影响，而且会对未来的投资带来深刻的负面影响，甚至会让加元的币值暴降。

加拿大的货币加元有石油货币之称，加拿大的石油绝大部分出口美国，如果加拿大石油出口美国市场受阻，则加元对美元的汇率势必大幅度下跌。

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