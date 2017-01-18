麦克默里堡火灾造成的损失近90亿加元

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在加拿大阿尔伯塔省石油基地麦克默里堡被称为巨兽森林火灾过去后10个月，最新的研究报告显示这次森林火灾造成的损失高达近90亿加元。

加拿大广播公司记者Wallis Snowdon报道说，埃德蒙顿市的MacEwan University的这一研究既考虑了物质损失和财产损失，也考虑了火灾造成的居民身心健康问题给医疗系统带来的额外负担和火灾给环境带来危害等社会损失。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 麦克默里堡森林火灾的冲天烈焰 © Terry Reith/CBC

该麦克默里堡火灾损失研究报告的两作者之一、MacEwan University大学助教Rafat Alam指出，这88亿6千万加元的损失还只是到目前为止对显示出来损失的保守估算；几年、十几年之后显现出来的实际损失会更大。

到2016年11月中旬为止，保险公司收到的麦克默里堡火灾的财产索赔约37亿7千万加元，这创了加拿大自然灾害后对保险公司财产索赔要求的最高纪录。

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除了财产损失之外，职工无法工作损失的工资收入约4.6亿加元，油砂矿停产两个星期的损失约10亿加元。

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麦克默里堡森林火灾对土壤、水源等环境因素造成的损失超过10亿加元。

不过Rafat Alam指出，事情往往有两个方面，火灾对基础设施和房屋造成损失的另一面是，投资重建会带来当地经济的发展并提供就业机会。到目前为止已经有13亿加元的重建资金被注入到麦克默里堡。

RCI with CBC

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