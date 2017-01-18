CMHC三月份上调房贷保险保费

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加拿大的法律规定，如果购房者的首付没有达到20%的购房价格，则必须购买联邦政府下属的加拿大房贷和住房保险公司CMHC的保险；在购房者无力继续支付房贷月供的情况下，CMHC将承担损失，而银行不会受到损失。

换句话说，购房者购买的这个保险的受益者不是购房者本人，而是向购房者提供房贷的银行等金融公司。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 购房者购买的房贷保险保的其实是银行和金融公司 © Jae C. Hong/Associated Press

加拿大广播公司记者Pete Evans报道说，从3月17日开始，加拿大房贷和住房保险公司将上调房贷保险的保费。

加拿大房贷和住房保险公司收取的房贷保险月费按照购房者所借房贷占购房款的比例计算。

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根据现在的保险收费标准，如果房贷占房价的比例不超过65%，则保费是房贷额度的0.6%，但如果95%的购房款来自银行房贷，则购房者要交付的CMHC房贷保险就上升到房贷额度的3.60%。

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按照加拿大最大城市多伦多平均房价73万加元计算，购房者如果自己付5%的购房首付，则要向银行借68万2千4百加元的房贷；在3月17日前购房的人需要为这笔房贷支付的房贷保险按照3.6%计算，而在3月17日之后购房者的房贷保险要按照4%计算，这样每个月要多支付12加元的房贷保险费用。

RCI with CBC

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