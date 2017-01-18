加拿大麦当劳警告患过敏者：所有食品都可能含有果仁成份

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加拿大麦当劳昨晚在网站上发布一条消息，提醒消费者注意，他们将不再提供单独包装的果仁或是花生碎。

这意味着麦当劳的食品都可能与花生以及其他果仁接触，对于果仁过敏患者，恐怕就要远离麦当劳了。

此前，麦当劳的Skor McFlurry饮料都会提供单独包装的碎杏仁。

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加拿大消费者通过推特等社交工具对此提出了批评，称这个改变对过敏患者产生影响。

而加拿大过敏患者协会也提醒自己的百万会员，留意麦当劳的这一改变。

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