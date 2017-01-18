Photo Credit: J Reno/Facebook,Marta Iwanek/CP

电费这么高，你夜里怎么睡得着？安省唱作人写歌质问省长（视频）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 18 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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安大略省电费暴涨，该省温莎市嘻哈音乐唱作人J Reno愤而创作《电费账单》，质问省长凯瑟琳.韦恩：“你夜里怎么睡得着”？他在Facebook上登出这首歌的视频后，不到两天已有7万多人观看。

J Reno在歌中加进了安省进步保守党领袖帕特里克.布朗在省议会就电费问题质疑省政府的录音。但是他表示自己并不是保守党的支持者，也很少用歌曲表达政治立场。但是电费已经影响到他和无数普通安省人的生活，他希望用这首歌来提醒大家注意这个问题。

民调显示94%的安省居民希望电费降低。高额电费被认为是安省自由党在补选中失利的重要原因之一。韦恩在去年11月的自由党大会上承认自己犯了一个错误，并承诺会尽快改正。

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对电费的抗议也殃及正在进行全国巡访的加拿大总理特鲁多。上个星期在在安省彼得伯勒市政厅，一位市民声泪俱下地告诉特鲁多，她每个月要付上千加元电费，工资在交完电费后所剩无几，而她还是一个单身母亲。
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（RCI with CBC and Windsor  Star）

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