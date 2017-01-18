川普新政府：重启北美贸易协定谈判是首要议题之一

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美国当选总统川普挑选的贸易部长罗斯（Wilbur Ross）在参议院的任命听证会上表示，北美自由贸易协定（NAFTA）将会是他首要处理的问题。

北美三个国家加拿大、美国、以及墨西哥于1994年签订了NAFTA，但川普从竞选期间就表示，他不满意这项自由贸易协定中的内容，一旦当选要重新就部分内容进行谈判。

加拿大全国发行的报纸《环球邮报》报道称，罗斯希望就“原产地规则以及独立解决争端机制”这些关键问题重新讨论。

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他表示，对于遵守协议规定与美国做生意的国家，完全不需要担心川普政府，美国总体上倾向于更多全球化行动 – 而不是更少。

在这点上，他和他的老板，当选总统川普看法不同。

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而加拿大政府不止一次表示，会尽可能保护加拿大的贸易利益。

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但制造业专家表示，与美国的贸易关系对加拿大非常重要，不是简单说说可以解决这些问题的。

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