郑胜天教授与台湾《典藏》杂志出版人简秀枝女士。
Photo Credit: Sheng’s Facebook

专访郑胜天教授：《艺术云盘》分享自我经验 《Yishu》杂志十五周年庆典

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 18 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大著名策展人、艺术家郑胜天教授最近可谓喜事连连，首先是，他的新书《艺术云盘，Art In the Cloud》（上海书画出版社，2016）会在本周六于温哥华召开签售会，这是他为《典藏》杂志发表的专栏文章集结。

而另一方面，由他主办的英文艺术杂志《YiShu – A Journal of Chinese Contenporary Art》刚刚庆祝了创刊15周年。作为一本英文杂志，《Yishu》以它的质量以及与中国当代艺术息息相关而为国际艺术界人士赞赏，同时，也为当代中国艺术留下了珍贵的档案。

下面是我们的采访：

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（《艺术云盘》封面。）

关于《艺术云盘》
这本书是我为《典藏》杂志撰写了五年的专栏集结。

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原来打算是在马年出版的，但后来出版拖延了。等到出版社再次开始编辑的时候，我正好在古巴，我们所有编辑修改的文件往来都是通过“Cloud”进行的；而在另一方面，云盘这个概念可以是说，文章的题材范围非常广泛，涉及到我那五年艺术上工作的很多方面，很多地方，很多人物，也有“海量储存、任意下载、跨时空分享”之意。

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郑教授在自序中说：“现在发稿不必像过去那样邮寄或快递。手指一点，文件就上了云端。远在天边的编辑分分秒秒都能收到。我想用《艺术云盘》来作為这些散漫拾得的短文集的题目，倒也十分贴切。”“我希望这本小书能让读者一起分享我的好奇心。艺术其实本来并不是投资的商品，也不必当作太深奥的学问，艺术应当是一个让每人的想像力都能自由翱翔的天空。”

此前我们节目中介绍过的《哈瓦那三部曲》也收录书中。

链接：郑胜天教授的《哈瓦那三部曲》


（壁画《西恩富戈斯》）

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（《Yishu》本期封面。）

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关于《Yishu》杂志
这是关于中国当代艺术研究期刊，它从2001年开始出版，到今天已经进入第16年了。也是唯一一本完全介绍与评论中国当代艺术的学刊。

我首先要感谢《典藏》杂志的出版人简秀枝女士，有这样的视野，为中国当代艺术传播进入主流做出很大的贡献。

经过15年的努力，《Yishu》杂志拥有了自己的读者群，主要是大学、画廊、以及艺术研究机构。此外，也有相当众多的作者群，为研究中国当代艺术的学者提供了一个优质平台。

《Yishu》英文杂志链接。这个网站整理上传了杂志出版以来所有的文章，对于中国当代艺术研究者，这是非常有价值的参考文献，而需要者可以在网站上通过关键词查找。

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此外，YiShu for Students 项目专门为大学学生定制的，主要是为大学图书馆提供以前的所有杂志，令他们的收藏完整起来。

下面是郑胜天教授接受访问的第二部分，主要谈关于《Yishu》杂志创办的点滴：

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中国当代艺评奖
这是一个从2010年开始的奖项，主要奖励给一年中撰写中国当代艺术评论的人士。它不仅仅限于《YiShu》杂志作者的范畴，而是全球性的，不论你住在哪个国家是用什么语言都可以参与评奖。

最近一些年，研究和撰写中国当代艺术评论文章的作者在增多，但是，或许他们得不到足够的支持，收藏家可能更看重市场。我们的这个奖项是要鼓励那些专心做学问的研究者。

从2010年到2015年，每年为两位批评家颁发5千美元奖金。

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而在2016年，我们的这个奖项扩大了，除了两位评论奖，还会颁奖给两位策展人，另有学者奖。

我希望《Yishu》杂志能办下去，希望这个评奖可以奖励

郑胜天教授：著名艺术家、策展人，英文当代艺术学刊《Yishu：Journal of Conemporary Chinese Art》总策划，温哥华美术馆亚洲馆兼任总监。他是最早对西方进行学术访问的中国学者之一，也是最早把西方当代艺术带进中国艺术圈以及大学的学者。许多年来，他致力于推介中国当代艺术，参与策划许多重要的中国当代艺术展。

消息：

郑胜天趣谈中国当代艺术潮起潮落

新书《艺术云盘》签书会将在温哥华举行

时间: 2017年1月 21日週六下午三时至四时三十分

地点: 温哥华市立美术馆三楼

Courtroom, 3rd floor, Vancouver Art Gallery ,Vancouver，B.C.

主办: 温哥华华人艺术家协会

Chinese Canadian Artists Federation In Vancouver

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