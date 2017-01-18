有病不可怕，关键是要求助：玛格丽特.特鲁多现身说法

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68岁的玛格丽特.特鲁多致力于心理疾患预防已经有十年了，比她的儿子、现任加拿大总理贾斯汀.特鲁多从政的时间还要长。她总是用自己的经历现身说法，并不避讳她曾经多年饱受严重躁郁症的困扰。下个月初，她将在阿尔伯塔省圣艾伯特市举办讲座。本星期，她首先接受了CBC当地电台早间节目的采访。

她说，心理问题的确诊相对来说其实不那么难。真正的问题是患者本人的抵触。不少人不接受自己患病的事实，不肯求医求助，不肯改变自己的生活方式。因此她过去这些年来的工作主要是努力打消这种抵触，打消对精神疾病的耻辱感。

心理问题很常见。玛格丽特.特鲁多说，其实在我们身边，家庭成员和朋友当中，或是办公室里，就有人在经受心理问题造成的痛苦。和身体上的疾病不同的是，心理问题削弱人的判断力和思考能力，让你陷入一个黑洞，别人够不到你，你自己也抗拒别人的帮助。

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玛格丽特自己就是这么走过来的。她在22岁时和老特鲁多结婚，成为渥太华总理府的年轻女主人。但是她对暴露在聚光灯下的生活缺乏思想准备，难以适应政坛环境，曾把总理府称为联邦监狱系统里最豪华的囚室。在她和老特鲁多的婚姻走到尽头以前，她就已经出现了抑郁症状。1998年，她的小儿子滑雪时因雪崩丧生，再次摧垮她的精神健康。

在经受多年的痛苦之后，她现在终于可以享受精神稳定的生活带来的众多乐趣。对那些为精神疾患所苦的人，她最恳切的建议第一是打消恐惧，寻求帮助，第二是要有耐心。因为治疗过程可能很长。她自己是在花了好几年，多次努力之后，才找到对她有效的治疗。

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经历丧妻之痛的大温华人陈韦廷发出和玛格丽特.特鲁多同样的呼吁

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BC省新西敏市的华人居民梁凤鸾（Florence Leung）去年11月因产后抑郁症自杀身亡。两个月后，她的丈夫陈韦廷（Kim Chen）本周二在Facebook上撰文，悼念妻子之余，也呼吁其他产后情绪低落或感到焦虑的妈妈们不要掉以轻心，“请寻求帮助，请说出你们的感受。”

陈韦廷告诉CBC记者，引发妻子心理问题的因素包括产后哺乳不顺利和缺乏睡眠。他因此在Facebook上的声明中特意提醒说，如果新妈妈们奶水不足，千万不要为此内疚，加喂奶粉也是完全可行的办法。他自己的宝宝就十分健康活泼。“你们并不孤单，你们不是坏母亲。”

产后抑郁相当常见。根据BC省的统计，该省有16%的产妇会出现抑郁症状。

梁凤鸾生前是个护士，家人说她做事力求完美，分娩后母乳不足让她感到自责和压力。去年10月25日，她开车外出后失踪。警方11月17日找到她的遗体。她去世时年仅32岁。

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（RCI with CBC）

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