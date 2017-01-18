下次我半英半法你们可满意？正在巡访全国的特鲁多再遭抨击

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加拿大总理特鲁多星期二（1月17日）晚上在魁北克省舍尔布鲁克市政厅和民众见面。有几个人用英语提出问题，但他一律以法语回答，因此遭到魁北克省英语居民和反对党的批评。一位用英语就该省医疗服务提问的女士说，她感觉受到了侮辱。

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前移民部长肯尼在推特上发文说，特鲁多用法语回答英语问题是傲慢的表现。舍尔布鲁克市所在的地区有大约6%的英语人口。这个地区的族裔矛盾相对来说并不突出，但是特鲁多的做法还是触动了当地人一根敏感的神经。

特鲁多一开始时还为自己辩护，说他一向支持双语政策，在彼得伯勒回答法语问题时也曾用英语。并说他对昨晚有那么多英语问题感到惊讶。但是稍后他改变口风，表示更合适的做法可能是一半用英语一半用法语。

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特鲁多的父亲、前总理老特鲁多出生在魁北克省，有一半法裔血统。他自己的选区也在魁北克省。特鲁多的英语和法语都很流利。但是据法裔分析人士观察，他说法语时有不易察觉的停顿，似乎是在脑子里用英语组织句子。

（RCI with CBC）

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