加拿大国税局利用各种渠道搜集逃税者信息

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国税局利用社交网站查找逃税者

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 19 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大国税局追查逃税者的方法在信息化时代也在与时俱进。这不，社交网站也成了加拿大国税局武库中用来追查逃税者的利器。

国税局与时俱进

加拿大广播公司记者伊丽莎白.汤普森Elizabeth Thompson报道说，加拿大国税局Canada Revenue Agency已经在诸如Facebook、Twitter等社交网站关注那些有逃税嫌疑的加拿大人，以找到逃税者逃税行为的线索和证据。

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社交网站受到国税局关注

社交网站受到国税局关注 © Paul Sakuma/Associated Press

加拿大国税局的内部文件显示，国税局正采取双管齐下的措施甄别那些可能逃税的加拿大人。

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一个渠道是利用国税局内部的信息分析系统甄别查找可能的逃税者，即所谓的风险分析方法。被认为是属于逃税高风险群体的纳税人受到国税局官员查税的可能性很高。

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社交网站和元数据

另一个渠道是利用网络公开的信息和商业电讯元数据查找和搜集被认为是属于逃税高风险群体人士的信息。

加拿大国税局的一位部门负责人Jean-François Ruel说，那些富有、纳税很少、有海外账户的加拿大人属于逃税的高风险群体，国税局自然要利用一切内部或公开的信息渠道搜集这些人逃税的证据。

除了监视社交网站信息之外，加拿大国税局2016年以来越来越多的使用商业情报搜集软件来甄别逃税者。这一用电脑分析海量电讯元数据的技术可以帮助国税局找出逃税的高风险群体，从而有的放矢的进行查税。

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2015年以来，加拿大国税局从银行等金融机构收到的转账额度超过1万加元的信息通报就明确显示了哪些国家是海外逃税活动活跃的地区；再加上其他方面的情报，国税局就能够有重点的对可能的逃税者进行监督、检查和查税。

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公民隐私

加拿大公民隐私专员Daniel Therrien

加拿大公民隐私专员Daniel Therrien © Sean Kilpatrick/Canadian Press

加拿大国税局证实，已经把其利用社交网站搜集逃税信息的计划通报给了加拿大公民隐私专员署。

但加拿大公民隐私专员署的高级司法顾问Patricia Kosseim认为，并不是在网上发布的信息就都是不受公民隐私法保护的信息；因为随着社交媒体的普及，人们在把自己大量的私人信息在网上发布，而与此同时信息挖掘技术和信息分析技术正变得无孔不入和非常强大，这给保护加拿大公民隐私的努力带来了新的挑战。

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收听

加拿大信息维权组织Open Media的负责人David Christopher认为，加拿大国税局监视社交网站的行动侵犯了加拿大民众的公民隐私权；因为加拿大人在Facebook这样的社交网站上发帖是为了与亲朋好友分享信息，而不是要与政府机构分享这些信息；由于Facebook网站的隐私等级设置复杂不好用，许多人以为自己选择的隐私设置是让亲朋好友分享自己Facebook的帖子，结果却搞成了公开发表、任何人都可以看到。

加拿大维多利亚大学教授Colin Bennett则指出，加拿大人提供政府索要的信息是为了政府特定的目的，比如说是纳税；而不是为了让政府机构对这些数据进行翻来覆去的分析、以对公民的行为进行预测，这已经超出了政府索要这些信息的初始目的。

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