贝尔公司上调多项服务的月费

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在加拿大许多家庭放弃加拿大传统电讯公司的有线或卫星电视和互联网服务的情况下，贝尔公司却反而采取了增加服务月费的措施。

加拿大广播公司记者 Solomon Israel报道说，贝尔公司的网站已经公布了新的收费标准。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 贝尔的光纤网和卫星电视的月费都被上调 © CBC

比如，对于安大略省和魁北克省的居民来说，其光纤网电视服务的月费每个月增加3加元；对于加拿大全国各地使用贝尔公司卫星电视服务的顾客，每个月也是增收3加元的服务费；对安大略省和魁北克省的贝尔宽带互联网客户每个月增收5加元的服务费；对于安大略省使用贝尔公司住家有线电话服务的客户每个月增收2.51加元的服务费。

贝尔公司为其上调月费的决定提供的解释是，贝尔公司在电讯网络建设方面的投资高于任何加拿大电讯公司，所以需要提高收费标准以确保贝尔公司有能力继续向客户提供高质量的服务。

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加拿大卡尔顿大学教授Dwayne Winseck认为，加拿大电话、电视和互联网的服务月费本来在世界已经属于很贵很贵的几个国家之一，现在贝尔公司又大幅度的上调月费；在贝尔公司采取了这样的涨价行动后，罗杰斯公司可能很快会采取类似的涨价措施。

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不过，也有中小型电讯公司采取了降低月费的措施，比如TekSavvy公司就下调了其互联网服务月费。

RCI with CBC

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