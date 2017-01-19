这个航空公司用新招减排温室气体

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民航飞机在起飞前或降落后离开航站楼或前往航站楼的过程是要靠飞机发动机提供的动力，仅这一项一年就要耗费70亿美元的燃油费用、排放1800万吨的温室气体。

在许多公司研发低能耗的替代性助推系统的努力失败后，WheelTug公司研制的电动马达助推系统将让民航飞机能够在关闭发动机的情况下从航站楼滑行前往跑道、或者是从跑道滑行前往航站楼。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada WheelTug电动助推系统将被安装在飞机前轮上端 © Canadian Press/WheelTug handout

加拿大新闻社报道说，加拿大Air Transat民航公司与WheelTug公司合作，在加拿大蒙特利尔国际机场实验运行WheelTug飞机地面滑行电动助推系统；Air Transat提供用于实验的波音737客机，WheelTug公司负责提供电动助推系统。

WheelTug公司的助推系统是把电动马达安放在飞机的导向前轮上，靠着这个电动机飞机能够前行也能够后退；在机身上安装摄像头后，飞行员连地勤人员和地面拖车都不用，就可以从航站楼的停机坪向后倒车、进入前往主跑道的辅路。

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WheelTug公司估计使用该公司电动助推系统的民航公司每架飞机每年可以节省至少1百万美元的费用。

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RCI withCP、 CBC

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