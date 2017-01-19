当习近平遇上特朗普，中美之间将如何相处？

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特朗普当选美国总统以来多次在推特上针对中国发声，或是指责中国抢走了美国制造业的工作，或是说“一中政策”需要重新考虑。 CBC 驻北京记者派特里希克（ Saša Petricic）说，特朗普让中国政府感到迷惑。他的鲁莽口气，他那些推文，都不是中国人习惯的搞政治或搞外交的方式。

在他即将就任之际，派特里希克采访了几位在中国的美国问题专家，以了解中国将如何应对这位喜欢语出惊人的新总统。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 鸡年将至，中国一些城市出现5米高的“川普鸡”。 © JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

中国从来没有在美国大选后派过这么多人去美国

特朗普当选以来，去美国了解情况的中国官员、外交官和学者络绎不绝。北京大学国际关系学院院长贾庆国说，中国过去从来没有在美国大选后派出过这么多人去美国。中国领导人想知道的是，特朗普在推特上说的话，他那些威胁和宣言，是认真的吗？

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贾庆国说，过去美国新总统上台，中国对他会带来什么变化多少心里有个数。但是这一次，中国无法确定中美关系在特朗普政府上台后的发展走向。“我们不太习惯这种情况。”

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如果特朗普挑战“一中”，断交都有可能

如果光看特朗普在推特上谈中国的态度，中美关系在未来几年还真是前路坎坷。这两个经济巨无霸可能爆发贸易战，把全球市场也一并拉下水。如果美国真的挑战“一中”原则，发生军事冲突也不是不可能的。

自1979年中美建交以来，美国尽管继续和台湾保持贸易联系并帮助台湾发展防卫能力，但始终承认“世界上只有一个中国”的原则。特朗普打破了这个三十多年来的传统，在接受采访时和在推特上数次表示美国不一定非承认“一中”原则不可。

尽管《环球时报》等中国官方报纸尖锐地抨击特朗普的言论，但是中国政府的正式回应到目前为止都相当克制。中国人民大学美国研究中心主任时殷弘说，在目前这个阶段，中国除了表明立场以外没有更好的选择。贸然挑战太冒险了。如果中国政府作出激烈的回应，只会让特朗普对中国采取真正敌对的政策。

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贾庆国认为，如果美国不再遵守“一中”原则，发展中美关系的政治基础将荡然无存。“如果没有这个政治基础，那我们没法保持外交关系。”他认为，中国人不会支持一个和推动台独的美国保持外交关系的政府。

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特朗普谈“一中”可能只是为贸易谈判增加筹码

在北京大学汇丰商学院副教授克里斯多夫.鲍尔丁看来，特朗普在“一中”原则上的惊人之语至少是达到了造势的目的，让中国忽然开始对台湾问题不放心起来。

但是和中国的贸易谈判没那么简单。鲍尔丁说，尽管中国政府一向承诺开放市场，习近平本星期在达沃斯经济论坛上更是以自由贸易的倡导者形象出现，但是中国并不允许外国公司在中国市场享有中国公司在国外要求得到的待遇。外国投资者和企业对中国的严格限制抱怨由来已久，但是到目前为止，没有人做到让中国政府改变政策。

2016年，中国的经商环境被世界银行排在全球第84位。据法广报道，在北京的中国美国商会本星期的一项民调显示，80%的受访美国企业认为中国对外国企业的开放程度和投资条件不如从前。55%的在华美国企业认为和中国公司相比自己受到不公平的对待。

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鲍尔丁说，特朗普上台后肯定会对中国施加压力，中国对这位不按牌理出牌的美国总统会如何应对非常值得密切关注。

（RCI with CBC and RFI）

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