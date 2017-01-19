“学点儿英语“：多伦多居民收到问候明信片 因语法错误被教训

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居住在多伦多的Zisko女士最近收到了居住在阿根廷的老朋友Oscar的明信片。

这原本是件非常令人高兴的事情，尤其是现在已经很少有人使用邮局寄送实体信件或明信片了。

但是，当她翻过明信片时，她被惊呆了。在明信片背面，有人用红色的笔，如老师批改作业般，划掉了有语法错误的部分，并进行了更正。

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同时，在明信片空白处，用红笔写着：学点儿英语。

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Oscar寄来的明信片，正面是阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的街景，背面也只是简单地写着：我在想念你。祝你有美好的一天。

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（明信片正面的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯街景。）

当Zisko的女儿看到这张明信片时，非常气愤，她说：”这是种族歧视，太不应该了。现在已经了2017年了。“

Zisko表示，Oscar是非常好的朋友，他们一起工作过多年。他已经六十出头，英语是他的第二语言。

她说，自己都不忍心告诉Oscar发生了什么事情。

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（把事件曝光的Zisko女士。）

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而Zisko也表示，已经向加拿大邮政（Canada Post）提出了正式的投诉。

她也希望通过媒体曝光，让那位”红色煞笔“不再对其他人做出同样的事情。

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