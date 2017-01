加紧编织“猫咪帽子”：加拿大女性加入“华盛顿女性大游行” 抗议川普就职

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国第45任总统川普(Trump)将会在明天(1月20)日就职,但针对他的各类抗议也正紧锣密鼓。

美国首都华盛顿,有报道称,这个周末前往抗议的人群会比参加总统就职庆典的人数还要多。

而在美国其他城市也会爆发反川普就职大游行,包括了人权组织、女权组织、千禧一代、以及LGBT组织等。

在加拿大以及欧洲国家都有女性团体组织抗议,声援美国“女性大游行”。

Support the Women’s March on Washington today. We’ll see you 1.21 in D.C. https://t.co/eNUNMAL4ji pic.twitter.com/7HvxJnbXcH

”百万女性大游行“(#WomenMarch)在脸书、推特上成为热搜词汇。

“女性华盛顿大游行”

“女性华盛顿大游行“因人数众多,声势浩大,而在这次抗议川普就职中最受瞩目。她们选择在川普就职第二天,也就是1月21日上午在华盛顿开始游行。

目前预计,周六的游行会吸引10万以上民众参加。

女权运动偶像人物Gloria Steinem,好莱坞明星斯嘉丽(Scarlet Johansson、凯蒂.帕里(Ketty Perry),以及切尔(Cher)等明星也会出现。

川普在竞选过程中,爆出了”小猫门“丑闻,他在一段发布的录像中称,他是明星,可以对女人想怎样就怎样。他还露骨地表示,我等都不等,直接上前抓她们的下体。”

而他在堕胎、男女同酬等议题上的保守观念也遭到女权运动的抨击。女权主义者认为,川普的评论令部分歧视女性的人得到了鼓励,是一种社会倒退。

加拿大女性加紧编织“猫咪帽子”支持

作为近邻,而且在价值观方面有许多相似之处的加拿大,女权活动人士表示,即会在当地组织示威游行,也会有两千人左右前往华盛顿参加游行,以捍卫这些年女性权益取得的进步。

加拿大不少女性还加入了一项叫做“猫咪帽子,#PussyHatsProject”的行动。

(@hferguso1 Heather Ferguso 推特配图,正在努力编织。)

从西海岸的Nanaimo,到安大略省的伦敦,再到大西洋沿岸的圣约翰斯,都有女性加入这一行动。她们编织粉红色的毛线帽,称为“猫咪帽子”,戴上它们参加反川普游行。

这项计划是从去年11月底开始的,组织者鼓励女性戴上粉红色的帽子,以此作为标志,来参加周六的游行,还在网站上给出了如何编织帽子的图解说明。

来自圣约翰斯的贝恩(Sandra Bain)就是其中的一个。她同时还决定和几位朋友亲自开车前往华盛顿,参加女性抗议大游行。

贝恩表示,仇视女性在川普政府中得到鼓励,令一些“厌女症”男人仿效。在西方世界中,如此歧视女性的言行已经绝迹很久了。

她还表示,示威游行可能不会马上见效,但这是给政府以及执政者的心理警告。历史上,女性曾经多次站出来游行,为了组织工会,为了有投票权,为了平等权益,为了女性健康 – 事实证明,这些抗争最终都胜利了。

她还称,我们需要确保,那些我们为之奋斗的,女权或是人权,不会被夺走。

下面是贝恩接受CBC的采访:



Second hat of the day! Hoping to squeeze in one more before giving my hands a rest! #pussyhatproject @PussyhatProject pic.twitter.com/2NCaNAMyQp

— Tracy Murphy (@tracymurph5) 15 January 2017