加紧编织“猫咪帽子”：加拿大女性加入“华盛顿女性大游行” 抗议川普就职

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美国第45任总统川普（Trump）将会在明天（1月20）日就职，但针对他的各类抗议也正紧锣密鼓。

美国首都华盛顿，有报道称，这个周末前往抗议的人群会比参加总统就职庆典的人数还要多。

而在美国其他城市也会爆发反川普就职大游行，包括了人权组织、女权组织、千禧一代、以及LGBT组织等。

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在加拿大以及欧洲国家都有女性团体组织抗议，声援美国“女性大游行”。

Support the Women’s March on Washington today. We’ll see you 1.21 in D.C. https://t.co/eNUNMAL4ji pic.twitter.com/7HvxJnbXcH 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada — Women’s March (@womensmarch) 2 January 2017 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

”百万女性大游行“（#WomenMarch）在脸书、推特上成为热搜词汇。

“女性华盛顿大游行”

“女性华盛顿大游行“因人数众多，声势浩大，而在这次抗议川普就职中最受瞩目。她们选择在川普就职第二天，也就是1月21日上午在华盛顿开始游行。

目前预计，周六的游行会吸引10万以上民众参加。

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女权运动偶像人物Gloria Steinem，好莱坞明星斯嘉丽（Scarlet Johansson、凯蒂.帕里(Ketty Perry)，以及切尔(Cher)等明星也会出现。

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川普在竞选过程中，爆出了”小猫门“丑闻，他在一段发布的录像中称，他是明星，可以对女人想怎样就怎样。他还露骨地表示，我等都不等，直接上前抓她们的下体。”

而他在堕胎、男女同酬等议题上的保守观念也遭到女权运动的抨击。女权主义者认为，川普的评论令部分歧视女性的人得到了鼓励，是一种社会倒退。

加拿大女性加紧编织“猫咪帽子”支持

作为近邻，而且在价值观方面有许多相似之处的加拿大，女权活动人士表示，即会在当地组织示威游行，也会有两千人左右前往华盛顿参加游行，以捍卫这些年女性权益取得的进步。

加拿大不少女性还加入了一项叫做“猫咪帽子，#PussyHatsProject”的行动。

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(@hferguso1 Heather Ferguso 推特配图，正在努力编织。）

从西海岸的Nanaimo，到安大略省的伦敦，再到大西洋沿岸的圣约翰斯，都有女性加入这一行动。她们编织粉红色的毛线帽，称为“猫咪帽子”，戴上它们参加反川普游行。

这项计划是从去年11月底开始的，组织者鼓励女性戴上粉红色的帽子，以此作为标志，来参加周六的游行，还在网站上给出了如何编织帽子的图解说明。

来自圣约翰斯的贝恩（Sandra Bain）就是其中的一个。她同时还决定和几位朋友亲自开车前往华盛顿，参加女性抗议大游行。

贝恩表示，仇视女性在川普政府中得到鼓励，令一些“厌女症”男人仿效。在西方世界中，如此歧视女性的言行已经绝迹很久了。

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她还表示，示威游行可能不会马上见效，但这是给政府以及执政者的心理警告。历史上，女性曾经多次站出来游行，为了组织工会，为了有投票权，为了平等权益，为了女性健康 – 事实证明，这些抗争最终都胜利了。

她还称，我们需要确保，那些我们为之奋斗的，女权或是人权，不会被夺走。

下面是贝恩接受CBC的采访：



Second hat of the day! Hoping to squeeze in one more before giving my hands a rest! #pussyhatproject @PussyhatProject pic.twitter.com/2NCaNAMyQp — Tracy Murphy (@tracymurph5) 15 January 2017

大明星们反川忙

川普虽然在纽约做生意多年，而且曾经主持收视率颇高的真人秀，也算半个娱乐圈中人，但是，在他当选前后，站出来公开反对他，嘲讽他，批评他的大牌明星不计其数。

这当然是因为川普所代表的保守、封闭、民粹主义与自由派演艺界人士相信的包容、开放、全球化南辕北辙。以至于在川普的就职典礼上，歌手们一个个拒绝了川普团队的邀约，连个像样的歌手或演艺明星都找不到。

而另一些明星更是公开站出来组织抗议活动。

出生于加拿大的时政讽刺秀主持人Samantha B表示，她会带着节目的大型旅行车一起去华盛顿参与女性华盛顿大游行。

在“周六晚现场秀，SNL”中扮演川普，并被候任总统几度点名批评的鲍德温，将与纪录片名导迈克.摩尔 一起，主持在纽约的抗议川普就职活动。

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