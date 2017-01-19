魁北克省的最低工资今年将涨至11块2毛5

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加拿大魁北克省星期四宣布，将会从2017年5月1号起，将省内的工人最低工资上调0.5元，达到每小时11块2毛5。

魁北克的劳工部长Dominique Vien表示，这是四年连续上调最低工资的第一步。

魁北克省最低工资的具体涨幅如下：

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2018年：上涨5毛；

2019年：上涨3毛5

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2020年：上涨3毛5

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如此，到了2020年，魁北克的最低工资将达到每小时12块4毛5.

她表示，省政府慎重考虑了工资的上涨幅度，要平衡工人们的收入以及魁北克雇主可以负担的工资。

魁北克省有超过35万人依赖最低工资过日子。

但魁省政府的这项决定也令一些小企业主叫苦。

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曾有专家表示，如果魁省最低工资可以上涨到15块钱一小时，将会帮助社会低收入家庭，比如单亲妈妈，摆脱贫困。

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去年秋天，劳工工会以及社区团体发起一项呼吁，要把工人最低工资上调到15元。

但Vien表示，这个数字不现实。

查看加拿大各省目前的最低工资，请点击这里。

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