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前加拿大总理哈珀罕见发声：特朗普外交政策将威胁全球稳定

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 19 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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自2015年大选落败后，加拿大前总理哈珀很快退出政坛，几乎从不公开发表意见。但是他星期四（1月19日）在印度新德里发表演讲时评论美国当选总统特朗普说，他的上台将标志着美国外交政策退回到二战结束时的状态，将是造成全球不稳定的重要因素。

根据加通社获得的演讲稿，哈珀认为特朗普将推翻美国过去七十年来的外交政策的“柱石”，大幅度减少对国际事务的参与，只顾狭隘的经济利益，把中国视为“地缘政治的对手”

哈珀没有提加拿大，但是他预见，特朗普领导的美国将会继续和有共同利益的朋友和盟国进行合作，但仅仅是在这些朋友和盟国开出有利条件的情况下。

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他认为，美国退出国际事务将会严重威胁全球稳定，但这将是特朗普政府对美国外交政策的第一个改变。

第二个改变将是不再把中国的崛起视为对美国有利的事，将认为巨额贸易逆差意味着美国养肥了一个地缘政治对手。而这种看法和美国公众舆论更加相符。美国民间一向对官方和企业界把中国视为机遇多过威胁的看法持怀疑态度。

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