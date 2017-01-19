加拿大设计师为抗议特朗普的示威者设计胸罩

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在星期六的华盛顿反特朗普游行队伍中，一些女性将在衣服外套一个胸罩。这款胸罩是加东哈利法克斯市的女设计师艾米.坎宁汉（Amie Cunningham）应朋友之邀设计的。它的罩杯上各有一只眼睛，表示“我在看着你”的意思。

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坎宁汉和她的伙伴做了一百个胸罩，在网上出售。她的买主中将有大约四十个将参加星期六的华盛顿游行。

坎宁汉是三个孩子的母亲，她在美国生活多年后回到加拿大，在新斯科舍省定居下来。她说，美国大选结果揭晓的第二天，她在美国的一些设计师朋友纷纷给她发邮件，打听如何搬到加拿大来。至于她自己，“言语无法形容我对特朗普的感觉。”

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她说，出售胸罩的所得将捐给女性权益基金会“Planned Parenthood Action”。

（RCI with CBC）

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