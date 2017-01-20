加拿大文坛公案：以原住民代言人自居的作家并非原住民后裔

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2016年圣诞前夕，加拿大原住民电视台（APTN）发表了一篇文章，引发了加拿大文坛的轩然大波。

文章质疑一向以加拿大原住民代言人出现的知名作家约瑟夫.博伊登（Joseph Boyton）其实并没有原住民血统。

原住民身份受到质疑

根据现有的资料介绍，博伊登今年50岁，出生于多伦多。2005年，他发表了处女作《三天之路，Three Day Road》，并凭借这部作品成名。

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现在，他是加拿大文坛最著名的作家之一，他的作品大多以原住民的历史传说与现实故事为主题。

他是畅销书作家，作品在加拿大销售超过50万册。

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他曾获得多个文学奖项，2008年，他的第二部小说《通过黑云杉，Through Black Spruce》便获得了加拿大英语文学最高奖之一的“吉勒奖”。

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2014年，他的第三部作品《The Orenda》获得了由CBC主办的“加拿大阅读奖”。

博伊登也长期为原住民权益发声，比如失踪及被谋杀的原住民女性问题，原住民社区的“真相与和解”问题，以及环境问题等。

可想而知，原住民电视台的质疑对大家产生多么大的震动，它很快成为了媒体，以及文学圈和原住民社区的热点。

这篇质疑文章引用了详尽的调查细节，指出博伊登之前在采访中，对自已究竟是欧洲与原住民的混血（Metis）,还是有部分原住民部落，如Mi’kmaq，Ojibway，或是Nipmuc的血统，他给出的答案混乱而前后矛盾。

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而且，博伊登从未拿出确切的证明，说明自己的原住民身份。

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调查者甚至找到了博伊登家族的族谱以及政府登记，而所有证据都指向，他的祖先来自苏格兰以及爱尔兰，但没有与原住民通婚的记录。

文章称，博伊登的叔叔曾经在安大略国家公园售卖原住民纪念品，他也曾自称原住民，但在一次采访中曾承认，自己是为了出售纪念品而装扮成原住民。

博伊登的回应

有批评人士称，博伊登一向被认为是原住民作家，他也代表社区就原住民话题接受访问，成为了原住民社区的声音。他需要对自己是否原住民给出明确的解释。

在经过了近一个月的沉默之后，博伊登接受了CBC记者Palmater的采访。

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面对尖锐的问题，你究竟是不是原住民？

博伊登表示，我是出生在多伦多Willowdale的白人孩子，但我有很小一部分原住民的根。在公开场合，我一直对这个问题非常谨慎。他强调，我知道，我只有很少的一部分原住民血统，但原住民文化与身份决定了我是谁。

在记者的进一步追问中，博伊登承认，他对于自己究竟有多少原住民血统，其实并没有清晰的记录，而他个人的概念来自于家族故事。

他说，我承认，某些时候我过于自我了，这点上我道歉，我就原住民问题说的太多，似乎成了代言人，应该是让真正的原住民人士有更多的声音。

他也表示，原住民是他一直是在追寻的根，追寻“我是谁”，这一点作为艺术家是不会改变的。

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你怎么看？

博伊登的原住民身份造假事件曝光之后，在文坛以及原住民社区的广泛反响，甚至著名的《纽约时报》书评版都发表文章讨论这件事情。

《纽约时报》表示，这其中涉及了原住民身份的问题，究竟谁可以称自己是原住民？此外，还涉及到，是否只有原住民身份才可以就原住民问题发声。

但有原住民人士对博伊登的道歉不买账，他们指出，如果一个人有意误导自己的身份，令人以为自己是原住民，从而获得原住民社区代言的身份，这就有很大的区别了。

原住民后裔、同样也是为作家的Wab Kinew去年曾在“加拿大阅读”活动中，为博伊登的小说《The Orenda》代言辩护。

对于博伊登的澄清访谈，Kinew表示，如果博伊登希望原住民社区谅解他，并重新接受他，他还有很长的路要走，但这个访谈是第一步。

但他也同时表示，不能抹杀博伊登多年来对原住民社区的贡献，替原住民社区发声带来的影响。

在《多伦多星报》，一名读者撰文表示，她自己是一名原住民与欧洲人的混血儿，多年前曾在现场听到博伊登的演讲，并感同身受。但现在，却觉得当初自己是被骗了。

在西方知识界，作假和抄袭的后果是很严重的问题。人们不免在心里问，对于正在盛年的作家，这次事件会造成怎样的影响？

不过，最令博伊登欣慰的恐怕是，到目前来看，出版界并没有抛弃他。在争议之中，他的出版社，加拿大企鹅兰登书屋表示，他们对能出版博伊登的作品感到骄傲。

而他的最新作品《Seven Matches》预计将在今年秋天出版。

链接阅读：

APTN的调查报告

博伊登接受CBC采访的全部内容

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