加拿大阿尔伯塔北部巨大的油砂矿

加拿大阿尔伯塔北部巨大的油砂矿
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加拿大油砂开采业是否将消失

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 20 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大自由党政府总理特鲁多上个星期说，加拿大的油砂矿开采应该逐步缩小规模直至淘汰，这句话在加拿大的油砂矿基地阿尔伯塔省政界引起了轩然大波。

特鲁多的话引风波

加拿大广播公司记者Tracy Johnson 和 Kyle Bakx报道说，虽然特鲁多随后为了平息阿尔伯塔省的愤怒而改口说，阿尔伯塔省的油砂矿资源在今后几百年都会是加拿大的宝贵资源，但关于油砂矿是应该继续大规模的开采下去、还是应该开始刹车、逐步缩小开采规模、直至淘汰的辩论不会结束。

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对于加拿大油砂矿行业来说，人们似乎对特鲁多说油砂矿开采活动应该逐步缩小直至被淘汰的说法并没有怎么在意，因为在自由市场经济环境里的商业活动是有自己的规律的，主要是受市场需求和投资盈利预期的影响。

加拿大石油领域分析专家Martin King

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加拿大石油领域分析专家Martin King © CBC

加拿大石油开采领域的分析专家马丁.金Martin King指出，阿尔伯塔省的油砂矿工业是经济发展的引擎，为政府缴纳了大量的税收、创造了大量的就业机会；从技术革新的角度看，阿尔伯塔省的油砂矿开采催化出不少加拿大的科技创新，吸引了加拿大全国各地大量的技术和创新人才聚集阿尔伯塔省，这些都不是说淘汰就淘汰的了的事情。

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油砂矿的巨额投资

在过去20年期间，阿尔伯塔省北部的油砂矿开采行业吸引了2000亿加元的投资，现在已经达到日产250万桶石油的油砂矿开采规模，这些开采出的石油绝大部分出口到美国市场。

油砂矿的开采寿命一般是30年甚至更长，投资者有至少30年的时间可以收回投资并获得利润。

另一个重要因素是，在油砂矿开采寿命结束后，回收和恢复植被等环境保护方面的投资需要至少2百亿加元。目前阿尔伯塔省政府还没有开始出台这方面的集资政策，这也是一个需要时间的事情。

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开始走下坡？

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但认为油砂矿开采行业已经开始走下坡路的人士认为，用不着政府采取措施强迫关闭油砂矿，世界石油市场需求的停滞和石油供应的增长，会使油价受压的局面长期持续下去，再加上政府为了对付地球变暖而采取的征收碳排放税的措施，这意味着高开采成本的加拿大油砂矿行业会比人们预期的要早的变得失去盈利能力。

国际能源署的测算是，世界市场对石油的需求早则会在2020年达到峰值、随后会开始下降，迟则会在2040年达到峰值、随后开始下降。

Total E&P Canada前总裁Jean-Michel Gires

Total E&P Canada前总裁Jean-Michel Gires © CBC

曾经担任Total E&P Canada总裁的吉尔斯Jean-Michel Gires认为，虽然目前的石油市场低油价对油砂矿生产商不是利好因素，阿尔伯塔省新民主党政府推出的碳排放税对油砂矿生产商也不是利好因素，但这些都是需要时间去消化和应对的事情；目前就谈论加拿大油砂矿的被淘汰似乎还为时过早。

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兴衰由不得加拿大

加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC教授哈里森Kathryn Harrison认为，石油需求下降会导致油价下跌，油价下跌会让那些高成本石油开采商由于无法盈利而被排挤出局；有理由认为高成本的加拿大油砂矿生产商会属于这第一批出局的石油生产商。

不过，哈里森教授认为，最终决定加拿大油砂矿开采行业是继续繁荣还是被淘汰出局的因素是市场需求、是否会有革命性的油砂矿开采新技术的出现、和国际地缘政治等因素；这些都不是加拿大联邦政府或者是阿尔伯塔省政府能够决定的事情。

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