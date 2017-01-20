买便宜机票在手提行李方面就受限制

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在美国联合航空公司去年开始实行购买廉价机票的乘客只能把随身携带的行李放在脚下的规定之后，现在这种规定很快要被推广成为常态。

加拿大广播公司记者Sophia Harris报道说，联合航空公司和美国航空公司都将开始提供超低价机票，购买这种机票的乘客只能把能够放到脚下的小尺寸行李带上机舱，而较大尺寸的行李必须在缴纳25美元之后托运；乘客头顶上的行李舱只供那些购买平价机票的乘客使用。

专家们认为，在购买低价机票的乘客不能使用头顶行李舱的规定方面，加拿大的主要航空公司也会追随美国民航公司的榜样。

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加拿大廉价机票民航公司New Leaf对手提行李收费 © NewLeaf Airlines

加拿大的两大航空公司，Air Canada 和 WestJet在2014年就都追随美国主要航空公司的模式对购买低价经济舱机票的乘客实行托运行李不再免费的规定，首件托运行李收费25加元。

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事实上，在去年夏天开始在加拿大运营的廉价机票民航公司New Leaf，已经实行了对乘客随身携带的行李收费的规定。

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