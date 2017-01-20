特朗普上台让不少美国人想在加拿大购房

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去年11月8日美国大选日特朗普当选美国总统的那一天，加拿大移民局的网站被想移民加拿大的美国人挤爆；其实这并非是一时的头脑发热，不少美国人还与加拿大的房地产经纪人联系购房事宜。

加拿大广播公司记者 Pete Evans报道说，加拿大最大的房地产经纪公司之一的Royal LePage发表的报告显示，从特朗普当选美国总统的消息被媒体报道后到12月底，该公司网站来自美国民众的访问量猛升了40%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 特朗普出任美国总统让不少美国人想在加拿大购房 © Angela MacIvor/CBC

Royal LePage的报告说，11月份和12月份一般是房地产销售的淡季，但该公司旗下有六分之一的房地产经纪人在这两个月中收到过来自美国客户的购房咨询。

Royal LePage房地产经纪公司总裁Phil Soper认为，美国已经是加拿大主要的移民来源国，再加上特朗普出任美国总统，有兴趣来加拿大购买房产的美国人数量在过去几个月显著上升。

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