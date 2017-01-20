加拿大海军第二号人物被停职 皇家骑警此前正进行泄密调查

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本周一，加拿大皇家海军的第二号人物、副参谋长马克.诺曼（Mark Norman）出人意料地遭到停职。

很快，媒体披露出，他之所以被革职，原因可能是涉及泄露机密。

周五，加拿大广播公司（CBC）报道中，有专家指出，诺曼涉及泄露的很可能是“国内机密”。

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报道称，在诺曼被解职之前，皇家骑警已经至少就两项泄密事件展开了调查。

报道引用联邦政府、国防部、以及相关军工业的消息人士的说法，皇家骑警就诺曼泄密事件举行了听证会，其中一个事件是在2015年末，两家媒体（CBC News以及CP）报道了加拿大暂时停止租用一艘新的军用供应船的计划。

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此外，听证会还涉及了2014年秋季发生的泄密事件。Postmedia独家报道了前加拿大保守党政府为护卫舰单独购买8亿美元的Sea Sparrow导弹的决定。

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不过，消息人士也称，目前尚不知道，皇家骑警调查的这两宗向国内媒体泄密事件与诺曼有何种关联。

而调查的日期以及具体内容依然笼罩在神秘之中。

诺曼目前离开了他的职位，但是没有被撤职，也没有被指控。

CBC要求联邦政府与国防部对此进行评论，但到目前为止，两个机构都对事件都三缄其口。

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