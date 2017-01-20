加拿大大城市周末组织“反特朗普抗议” 美领馆警告其公民远离

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星期五，美国第45任总统特朗普宣誓就职。和美国民众一样，在加拿大，也是几家欢乐几家愁。

加拿大不少大城市，包括多伦多、温哥华、以及蒙特利尔都有反特朗普抗议大游行，抗议特朗普在竞选时表现出的种族主义、仇视女性等言论与行为。

加拿大女权团体更是积极参与，用行动声援美国的“女性华盛顿大游行”。

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蒙特利尔的三场游行

在蒙特利尔市中心，周五以及周六会有三场抗议游行。

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周五早上11点，也就是在特朗普就职典礼开始之前，“拒绝特朗普，Resist Trump”游行在艺术中心广场开始。组织者是康卡地亚大学的QPIRG团体，这是一个关注公共利益的团体。

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周五晚上6点，蒙特利尔的Phillips Square，另一个’反歧视反种族主义,Anti-Trump Night Demo” 的抗议活动会正式开始。

周六早上11点，蒙特利尔的“女性大游行,Women “s March ”开始，地点是在艺术广场。

美国领事馆警告公民远离抗议活动

周四晚间，美国驻蒙特利尔的领事馆官网发出一则警告，要求本国公民远离加拿大的抗议者，包括“女性大游行”。

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警告称，这些抗议“可能是平和的，但是也可能变得对抗，并升级为暴力”。

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而蒙特利尔警方表示，他们知道抗议行动，也听说了美国领事馆的警告，并表示，已经安排警员到场维持秩序。

链接：

多伦多“女性大游行”消息

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