自今日起美国优先：特朗普就职演说定下贸易保护主义基调

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第45任美国总统特朗普星期五（1月20日）上午在美国首都华盛顿宣誓就职。他在就职演说中表示，要为“被遗忘的人民”而战，美国将赢得前所未有的胜利，夺回属于美国人的财富和就业机会，重新控制边境。他还宣布，美国从现在起由人民当家作主，权力回到了美国人民手中。

他说，美国将遵循两项很简单的原则：买美国货，用美国人。和其他国家发展友好关系，但是把美国利益放在第一位。他指责前任政府忙着保卫其他国家的边界而不管本国边界，为别的国家花钱而任由美国的基础设施老旧，让别的国家致富而让自己的国家衰败。他保证改变这种做法，让美国重新富有，重新自豪，重新伟大。

特朗普呼吁美国人团结在爱国主义的大旗下。“无论肤色是黑、是棕还是白，我们的血管里都流淌着红色的爱国者的血。”

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卡特、小布什和克林顿三任前总统及夫人出席了特朗普的就职仪式。目前在世的美国前总统中只有老布什因住院缺席。另外还有50多名民主党议员拒绝出席以示抗议。

正在进行全国巡访的加拿大总理特鲁多没有出席特朗普就职典礼，只是发表了一份声明表示祝贺。他在声明中表示非常期待和特朗普政府合作。另外，他在和加拿大各地市长会面时，鼓励他们和美国城市发展关系。

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（RCI avec Radio-Canada )

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