加拿大渔业部：新斯科舍省海滩出现大批死鱼不是人为因素造成

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去年11月和12月，加拿大东部新斯科舍省沿海发现大批被潮水冲上沙滩的死鱼，引起当地居民的困惑和担忧。加拿大渔业与海洋部的研究人员星期四（1月19日）在该省议会的听证会上说，多种因素汇集在一起，造成了这个反常现象。

渔业部的地区科技负责人阿兰.维兹纳说，其中一个因素是天气。在大批死鱼被冲上岸这段时间里，新斯科舍省遭遇了强风和气温突降等剧烈的天气变化。由于出现死鱼的海滩绵延一百多公里，科学家们无法确切还原当时的环境状态。但是他们至少可以肯定这不是人为因素造成的，也不是环境中的有毒物质进入了鲱鱼的食物链。

新斯科舍省在1976年和1979年也发生过大批鲱鱼死亡的事件。维兹纳说，这种现象很罕见。另外，虽然成千上万条死鱼堆在海滩上的景象很震撼，但是和该省每年的捕鱼量相比还是微不足道的。

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鲱鱼捕捞、加工及相关行业每年给新斯科舍省带来2400万加元的收入。

（RCI with CP）

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