警惕加拿大税务局“电子转账退税”的骗局

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19岁的新斯科舍省大学生雷米.布莱德利在落入电信诈骗圈套后，骗子从他的丰业银行账户中接连提走两笔钱，每次3000加元。银行一开始拒绝赔偿。在媒体报道此事并和银行联系后，事情终于有了转机。

CBC记者Yvonne Colbert报道说，去年9月初，布莱德利通过电邮收到“加拿大税务局”的一笔电子转账退税。他不疑有诈，选择了把钱存入账户（Deposit your money）。一个多月后，他发现有人从他的账户里转走了3000加元。他立刻给银行客服打电话，对方表示会马上处理。

布莱德利以为他的账户就此冻结，没想到第二天又被转走了3000加元。他再次打电话，这一次才真正冻结了账户。他要求银行赔偿他第二次被取走的钱，遭到拒绝，两次投诉都没有结果。但是在此事被公开后，丰业银行终于承认处理不当，愿意赔偿他的第二笔损失。

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布莱德利遇到的骗局很常见。Interac在自己的网站上提醒说，加拿大税务局从不使用其服务退税或收税，并建议用户不要回复此类“网络钓鱼”邮件。

（RCI with CBC）

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