汽油涨价抵消食品降价：加拿大上个月通胀率1.5%

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加拿大统计局星期五（1月20日）公布的数据显示，加拿大2016年12月的食品价格持续下降而汽油价格略有上升，二者相抵，这个月的通货膨胀率上升至1.5%。

加拿大统计局调查了八项生活费用综合指数，其中七项都比11月份高，尤其是交通和住房这两项。只有食品价格连续三个月下降。2016年12月的食品价格比前一年同期下降了1.3%。

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蒙特利尔银行经济师道格.波特在接受CBC采访时说，食品价格的下降继续压制通胀率，其下降幅度是自上个世纪90年代早期以来最大的。但汽油价格涨势也不弱，比一年前的最低点上升了3.1%。

（RCI with CBC）

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