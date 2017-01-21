智能手机问世十年，给我们带来了什么变化？

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2007年1月9日，苹果公司创办人乔布斯第一次在发布会上展示了智能手机。那是人类科技发展史上非常重要的一刻。当时很少有人预见到这个一只手就可以握住的小小触屏会给我们的生活带来多大的变化。发布会上的乔布斯表现得自信而满足，他似乎知道，他的新产品将开启一个新时代。

智能手机去掉了捆住互联网的锁链，让它可以长驱直入，完全占据人类生活的时间和空间。网络及其中储存的所有资讯，不再需要去到一个地方坐下来查询，而是就装在我们的衣袋里，任何时候，只要有wi-fi的地方，轻点一下屏幕就呈现在我们眼前。这个改变对社会、对我们的生活的影响是多方面的。

首先当然是获得信息比过去方便了。不论是逛街时想知道自己看上的大衣在另一家店是不是更便宜，还是计划出门旅游时想知道位于世界另一头的城市天气如何，掏出手机就能查到了。

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据说古时有一个爱书成痴的阿拉伯国王，每次出门都有一个庞大的骆驼队按字母顺序浩浩荡荡地驮着他的所有藏书随行。在某种程度上，智能手机让普通人也可以享受这种皇家待遇，而且更加方便。毕竟，给手机充电比养一队骆驼简单多了。而且，如果在一个陌生的地方迷了路，能查到谷歌地图的是手机。

社交网络无处不在

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在苹果之前的手机其实也可以通过一些特殊的APP联接Facebook和推特，但是不太好用。智能手机大幅度改善了用户体验，真正让社交网络的用户养成了随时随地互相联系的习惯。走路的时候，甚至骑车的时候，饭桌上，枕头边，健身房，办公室，只要有网络的地方就有朋友的信息。

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智能手机的负面影响：即时文化

智能手机改变的不仅仅是生活方式，还有思维方式。多年研究媒体的社会学家安德烈.蒙杜在接受Radio-Canada采访时说，影响之一是人们在生活中越来越追求即时性：需要的东西立刻就要得到，什么都要短，要好消化，不费脑子，不需要读140个字以上的时间和注意力。

蒙杜以美国新总统特朗普的推文为例说，这种短平快方式非常适合传播简单明了的信息，适合鼓动和发泄情绪。当然，它也给假新闻提供了最合适的土壤。蒙杜担心，智能手机缩小了人的思考空间。

另外，虽然听起来有些矛盾，但是随时随地和社交网络相连也制造了一种对思想交流的隔绝。因为社交网络上的论坛、小组和朋友圈是最体现“人以群分”原则的地方。人们会很快剔除掉那些话不投机的人，因此也失掉了多种观点交流和碰撞的机会。

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智能手机加剧了网瘾

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心理学家玛丽安娜.塞日里说，智能手机出现之前网瘾就已经存在了。但是它让上网变得更方便，因此让某些人的网瘾更严重。

心理学家们把手机带来的焦虑命名为“Fear Of Missing Out”，简称FOMO，意即害怕错过。有这种焦虑的人无法把注意力完全放在当下和他周围的人身上。因为担心错过某个重要信息或机会，他随时随地需要查看自己的手机。

手机网瘾造成的另一个后果是容易感到无聊。每一分钟都必须填满。塞日里说，这种时刻都必须有散心的事或刺激的事的习惯也会影响对现实生活的参与和对网络之外的人际关系的经营。

（RCI avec Radio-Canada）

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