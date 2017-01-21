加拿大富豪、真人秀明星、毒舌著称的奥利尔宣布加入保守党党领袖角逐。
Photo Credit: Richard Shotwell/CP

真人秀明星、富豪、毒舌：奥利尔能够复制特朗普的“成功”吗？

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期六 21 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在川普的“非典型性”竞选策略成功之后，不少的保守派政客都在仿效。

在加拿大，保守党党领袖竞选目前正紧锣密鼓。本周二，加拿大的富翁、参与加拿大广播公司（CBC）真人秀节目《Dragon’s Den》的明星凯文.奥利尔（Kevin O’Leary）宣布加入角逐，使得参与竞选的候选人数增加到了14人。

奥利尔其人
奥利尔1954年出生于蒙特利尔，他的父亲是爱尔兰人，母亲是黎巴嫩人。高中毕业之后，他曾在一个军事学校学习（这点也和特朗普相似）。此后，他毕业于滑铁卢大学，还在西安大略大学完成了MBA的学位。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

他创立了自己的网络教育课程公司，后来也有自己的基金会等其他生意项目。

他以生意人的身份在加拿大媒体露面，尤其是在《Dragon’s Den》里的毒舌点评令观众印象深刻。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

《Dragon’s Den》是一个非常特殊的投资节目，电视台请来5位富豪、专业投资人士，而全加拿大的创业者、小企业家、发明家都可以带着自己的创意来寻求这几位富豪的投资，他们推销自己的方式也是五花八门。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Dragons’ Den的宣传照。奥利尔（左二）与艾琳（左三）肩并肩。 THE CANADIAN PRESS/HO-CBC

老搭档艾琳对他说“不”
星期四，与他一起主持《Dragon’s Den》的老搭档艾琳（Arlene Dickinson）接受了加拿大广播公司（CBC）的采访，也在CBC网站上撰写文章。

她毫不客气地表示，奥利尔是个“机会主义者”，他做事情只为了赚钱或是吸引眼球，她也不认为奥利尔能够代表加拿大的价值观。她也因此不认为奥利尔应该成为加拿大的领导人。

她在文章中称，有七年的时间，我和奥利尔一起主持《Dragon’s Den》，可谓朝夕相对。很多人问我同一个问题，生活中的奥利尔是否也如他在节目中所表现的，缺乏同情心，毒舌，一心向钱? 我的回答是，是的，真人秀节目中的奥利尔和生活中的他是一样的。

其中一段，她写道：“凯文是个有趣的人，我喜欢和他在工作之余喝上一杯。他很有智慧，精明的自我推销者。不过，骨子里，他是个机会主义者。他做的一切只为了权力、名声、或是金钱。”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

同样是成功的商人，艾琳表示：“在经商30多年之后，我明白了，商业是关于人的。”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

她举例说，有一个哈利法克斯的儿童团体来到《Dragon’s Den》，他们希望富商们出资一万元，可以让他们做一个花园，来种蔬菜和香料，然后，可以做成沙拉调料来出售。

最终，她和另外三位富商一人给了这个团体1万块，而且不要求回报。

而唯一没有为这个项目掏钱的就是奥利尔。

在文章最后，艾琳表示，做生意是很私人的事情。没有同情心与同感心的人是不符合加拿大价值观的，无论你的政治立场如何。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

另一富豪威尔森宣布支持奥利尔竞选。 © cbc.ca

另一搭档支持奥利尔
在艾琳发表这篇评论的第二天，另一位富豪威尔森（Brett Wilson）则公开表示支持奥利尔。

威尔森曾参与第三季的《Dragon’s Den》，他也一直是奥利尔的生意伙伴。

他在接受访问时表示，艾琳对奥利尔的指责不公平，因为她“没有把作为真人秀明星的奥利尔与生意人奥利尔区分开来”。

他公开表示支持奥利尔参加保守党党领袖的竞逐。他也赞扬奥利尔把大众的目光吸引到了保守党党领竞选过程中，也会继续跟踪这个热点人物，关注保守党的大选。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

他表示，奥利尔不是个讲究政治正确的人，他可能对人很严厉，但是，他是希望许多重要的议题能够更加透明。

是否能够复制特朗普的成功？
从个人特点看，奥利尔与美国刚上任的总统特朗普相似，同样是商人，同样希望用“政治不正确”的评论吸引眼球，挑战政坛传统，也同样是真人秀明星。

但是，特朗普在选战中很重要的一个信息是，美国经济上回归保护主义，反对全球化，提出“美国制造，买美国货”等等。

奥利尔目前还没有提出自己的经济方针，但加拿大与美国的国情大不同，具体他用什么说服选民，还要继续看党领竞选的过程。

但可以观察到的是，远在奥利尔没有正式进入竞争之前，参与保守党党领竞选的其他候选人已经把他设定为主要竞争对手。

来自阿尔伯达省的候选人丽萨.瑞特（Lisa Raitt）很早就设立了一个网站，叫做“阻止奥利尔”。瑞特也是公开对特朗普提出批评的人，对奥利尔借用特朗普竞选策略感到不安，批评他在分裂加拿大社区。

而最新的批评是，奥利尔选择在周三提出参选是为了“逃避”当天的辩论 – 因为他不会说法语。

有一位保守党党领候选人甚至嘲笑他为“懦夫”。

最早对奥利尔提出批评的Lisa Raitt,  THE CANADIAN PRESS/Christopher Katsarov

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 人物政治社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
因特网、社会、科技、经济谷歌移动网页增速项目AMP一年回望社会、科技智能手机问世十年，给我们带来了什么变化？人物、政治、社会真人秀明星、富豪、毒舌：奥利尔能够复制特朗普的“成功”吗？经济汽油涨价抵消食品降价：加拿大上个月通胀率1.5%社会警惕加拿大税务局“电子转账退税”的骗局环境加拿大渔业部：新斯科舍省海滩出现大批死鱼不是人为因素造成国际自今日起美国优先：特朗普就职演说定下贸易保护主义基调政治加拿大海军第二号人物被停职 皇家骑警此前正进行泄密调查国际、社会加拿大大城市周末组织“反特朗普抗议” 美领馆警告其公民远离加拿大原住民、艺术与娱乐加拿大文坛公案：以原住民代言人自居的作家并非原住民后裔

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Gaz de schiste, ALENA, défense, Obamacare : Trump passe à l’actionUn juge de Laval mis en cause pour avoir retardé 50 dossiersL'avantage numérique donne le gain au Canadien Vous voulez lire le discours de Donald Trump? Le voici, en françaisDes dizaines de manifestants anti-Trump arrêtés à Washington« À partir d’aujourd’hui, ce sera les États-Unis d’abord! » - Donald TrumpJustin Trudeau encourage les maires canadiens à soigner leurs relations avec les États-UnisPhilippe Couillard défend sa récolte au Forum économique de DavosFrais accessoires : les médecins devront négocier avec Barrette, dit CouillardLa Russie se réjouit de l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis
Missed the inauguration? Watch the whole thing in just 2 minutes'A president like no other': Donald Trump fires off 'confrontational, angry, populist' inaugural addressLess than hour after inauguration, Trump publishes energy policy to revive coal industryTrump vows to end 'American carnage' after being sworn in as 45th U.S. presidentWomen's March on Washington prompted by a grandma's 5-word Facebook postThreat closes school in La Loche, Sask., nearly 1 year after deadly shootingDivisions over Indigenous night hunting 'becoming a race war,' says Manitoba premierBloody footprints 'correspond' with shoes missing from Douglas Garland's home, triple-murder trial hearsHere's how the markets are reacting to Donald Trump’s inaugurationPolice disperse Donald Trump protesters with pepper spray in D.C.