谷歌移动网页增速项目AMP一年回望

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依赖于浏览器的开放网络、网页体系是谷歌最核心的搜索业务的生存前提，但移动App就像一个个信息孤岛各自互不联通动摇了这个基石。移动App为什么会流行并超过开放网络成为人们的主要移动界面的原因很多，其中原生的移动App在使用体验特别和载入速度上的优势是一个重要原因。

开源的移动网页增速 – Accelerated Mobile Pages (AMP)项目是谷歌为了让人们重拾对网络使用兴趣的一个努力。其核心目的是为了增速和提升用户体验。

到今天，谷歌推出移动网页增速AMP项目整一年，让我们来看看AMP项目的成绩单。

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谷歌表示，已经有70网个网站创造了超过6亿个AMP增速优化网站。7千开发人员为这个开源项目贡献了代码。

媒体内容网站受益于AMP

媒体和内容网站是移动时代最大的时间消耗地，而载入速度和用户体验是内容网站非常关心的，直接关系到内容的成败。

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按照谷歌的数据，各大采用了移动网页增速 – Accelerated Mobile Pages (AMP)项目的内容网站受益。其中：

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华盛顿邮报 – Washington Post网站增加了23%回头读者

连线杂志 – Wired 增加了25%搜索结果点击连接

新媒体Gizmodo 在网页曝光率上增加了50%

数字杂志Slate每年节省了8万5千的开发费用

AMP为内容管理平台 – CMS提供插件

对于大多数内容出版商而言，使用像Wordpress这样的内容管理平台 – CMS是普遍的选择。AMP为内容管理平台 提供插件

AMP项目为流行的内容管理平台WordPress, Drupal 和 Joomla直接编制了直接安装即使用的插件。这为内容供应商省去了大量的开发费用和麻烦的系统更新。项目同时为网络人员提供了搜索工具集Search Console 里的AMP检查工具。

AMP仍在初期

AMP项目虽然在一年后取得了一些进展，但是还远未到达普遍采用的程度。很多开发人员对AMP项目仍有怀疑，担心其对网页标准的改动会带来难以预期的麻烦。

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AMP项目的相对缓慢进展背后是移动App在逐渐统治人们的移动使用习惯这个事实。特别是像微信这样的超级App。据说微信用户平均使用时间达到2小时/天。

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开放的网络是一个理想的信息世界，但是似乎大部分网络使用者没有那么在乎一个理想主义的开放/公平网络。用户体验（用得爽，方便）才是王道。

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