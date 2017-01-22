Photo Credit: RCI

周末网络广播（2017年1月22日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期日 22 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。欢迎网友和听友们对您感兴趣的事情发表评论和看法。我们的电子信箱是：China@rcinet.ca， 欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca.

第一篇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
© Mark Wallheiser/Getty Images

从北约防务、移民政策到汽车制造业，美国当选总统特朗普的许多想法都和加拿大不一样。这不免让许多人对今后几年的加美关系感到担忧。但是前加拿大外长格雷厄姆等外交界老臣却说，不用担心，同样的事过去也发生过，我们还不是好好地做邻居到现在。不过，美国政府更替前后，加拿大外交界格外忙。这个时期也格外考验外长和外交官的能力。吴薇报道

第二篇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
© Andrew Potter/Twitter

有不少人认为，加拿大是西方世界中包容多元文化的最后堡垒。但是，在川普参加美国总统大选并最终因民粹以及贸易保护主义获胜之后，作为近邻，加拿大看来也无法避免受到“极右”、“民粹主义”以及“种族主义”的冲击。梁彦报道

第三篇报道

© Arthur Mola/Invision/AP

68岁的玛格丽特.特鲁多致力于心理疾患预防已经有十年了，比她的儿子、现任加拿大总理贾斯汀.特鲁多从政的时间还要长。她总是用自己的经历现身说法，并不避讳她曾经多年饱受严重躁郁症的困扰。下个月初，她将在阿尔伯塔省圣艾伯特市举办讲座。本星期，她首先接受了CBC当地电台早间节目的采访。吴薇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

第四篇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

© PC / Andrew Vaughan

在加拿大历史上，自由党与保守党总的执政时间相近，现在保守党正在推选下一届保守党领袖的程序中，下一任的党领袖将会决定未来加拿大保守派的方向。加拿大的保守党人士会投票选出一个怎样的领导人呢？是如美国候任总统川普般有极右意识形态、鼓动贸易保护主义的人，还是中间偏右、温和的像德国领导人默克尔那样的人呢？梁彦报道

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的4篇报道，我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听，祝您健康愉快，下次节目见！

收听

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
周末网络广播（2017年1月22日）因特网、社会、科技、经济谷歌移动网页增速项目AMP一年回望社会、科技智能手机问世十年，给我们带来了什么变化？人物、政治、社会真人秀明星、富豪、毒舌：奥利尔能够复制特朗普的“成功”吗？经济汽油涨价抵消食品降价：加拿大上个月通胀率1.5%社会警惕加拿大税务局“电子转账退税”的骗局环境加拿大渔业部：新斯科舍省海滩出现大批死鱼不是人为因素造成国际自今日起美国优先：特朗普就职演说定下贸易保护主义基调政治加拿大海军第二号人物被停职 皇家骑警此前正进行泄密调查国际、社会加拿大大城市周末组织“反特朗普抗议” 美领馆警告其公民远离

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Des millions de femmes à travers le monde manifestent contre TrumpDes Canadiens en route pour la marche des femmes à Washington refoulés à la frontièreJustin Trudeau et Donald Trump ont discuté d'économie par téléphoneTrump dit soutenir la CIALehner et Bogosian ont le dernier mot contre le CanadienIncursion dans l'univers du hockey chez les InuitsCinq questions pour comprendre l’ObamacareDe l'agriculture en pays de roches et de tourbièresL'ex-président gambien part en exilOù produit-on le plus d’automobiles? La réponse en carte
'I am so behind you,' Trump assures CIA officials on 1st full day in office3 men presumed dead after snowmobile breaks through ice on Nunavut cargo run'No room left to march': Huge turnout at Women's March in Washington clogs streetsJose Bautista 'wanted to be back' in TorontoGold standard for political donations worldwide? Quebec, not B.C.Trump presidency sparks protest — and worry over whether Mexican politicians are preparedLoss of business could force McDonald's to reconsider nut decision, food security expert saysIf Trump nixes nuclear deal, 'we are prepared,' says country's atomic chiefMore survivors pulled from rubble of Italian hotel, all 4 children survivedAmerica's shining moment — a stump speech, tear gas and unsold Trump T-shirts: Neil Macdonald