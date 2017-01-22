周末网络广播（2017年1月22日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。欢迎网友和听友们对您感兴趣的事情发表评论和看法。我们的电子信箱是：China@rcinet.ca， 欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca.

第一篇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada © Mark Wallheiser/Getty Images

从北约防务、移民政策到汽车制造业，美国当选总统特朗普的许多想法都和加拿大不一样。这不免让许多人对今后几年的加美关系感到担忧。但是前加拿大外长格雷厄姆等外交界老臣却说，不用担心，同样的事过去也发生过，我们还不是好好地做邻居到现在。不过，美国政府更替前后，加拿大外交界格外忙。这个时期也格外考验外长和外交官的能力。吴薇报道

第二篇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada © Andrew Potter/Twitter

有不少人认为，加拿大是西方世界中包容多元文化的最后堡垒。但是，在川普参加美国总统大选并最终因民粹以及贸易保护主义获胜之后，作为近邻，加拿大看来也无法避免受到“极右”、“民粹主义”以及“种族主义”的冲击。梁彦报道

第三篇报道

© Arthur Mola/Invision/AP

68岁的玛格丽特.特鲁多致力于心理疾患预防已经有十年了，比她的儿子、现任加拿大总理贾斯汀.特鲁多从政的时间还要长。她总是用自己的经历现身说法，并不避讳她曾经多年饱受严重躁郁症的困扰。下个月初，她将在阿尔伯塔省圣艾伯特市举办讲座。本星期，她首先接受了CBC当地电台早间节目的采访。吴薇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

第四篇报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

© PC / Andrew Vaughan

在加拿大历史上，自由党与保守党总的执政时间相近，现在保守党正在推选下一届保守党领袖的程序中，下一任的党领袖将会决定未来加拿大保守派的方向。加拿大的保守党人士会投票选出一个怎样的领导人呢？是如美国候任总统川普般有极右意识形态、鼓动贸易保护主义的人，还是中间偏右、温和的像德国领导人默克尔那样的人呢？梁彦报道

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的4篇报道，我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听，祝您健康愉快，下次节目见！

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada